Wie der Tui Palma Marathon Mallorca zum größten und beliebtesten Sportevent der Insel wurde

Mallorca-Experten wissen: Am dritten Oktober jeden Jahres wird der Tui Palma Marathon Mallorca ausgetragen. Der Wettkampf gilt an der Teilnehmerzahl gemessen als größtes Sportevent der Insel. Der deutsche Reiseanbieter ist weit mehr als Namensgeber und Sponsor. Ohne Tui würde es den Marathon in Palma gar nicht geben.

Wir schreiben das Jahr 2004. Tui arbeitet als Reiseunternehmen unter diesem Namen fast ausschließlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Wir waren zwar auch in anderen Ländern aktiv, dann aber nicht als Tui“, sagt Sprecher Magnus Hüttenberend. Über die Jahrzehnte hatte der Konzern andere Veranstalter und Airlines aufgekauft. „Diese hatten zwar im Logo den bekannten Tui-Smile, aber eben nicht den Namen.“

Der Marathon in Palma war denn auch zunächst auf das deutschsprachige Publikum zugeschnitten, das etwas mit Tui anfangen konnte. „Schon damals hatten wir Event- und Marketing-Kollegen mit Wohnsitz auf Mallorca. Sie haben den Marathon in Palma mit aufgebaut“, sagt Hüttenberend. Die Initiative passte damals perfekt ins Konzept des Reisekonzerns. „Mit Tui Sports gab es eine weitreichende Marketingstrategie: Wir unterstützten Pferderennen oder Golfturniere.“ Oder auch die Fußballmannschaft Hannover 96 – die Tui-Firmenzentrale ist in Niedersachsen. Der Reiseriese war lange Zeit Trikotsponsor und Namensgeber für das Stadion des heutigen Zweitligisten.

An der ersten Ausgabe nahmen 2.188 Läuferinnen und Läufer teil. Schnell entwickelte sich der Marathon auf der Insel von da an zu einer festen Größe. Zu den goldenen Zeiten, als quasi mit der Sonne gelaufen wurde – „Follow the sun“, lautete der Slogan –, gingen über 10.000 Teilnehmer in Palma an den Start. Tui engagierte Künstler am Straßenrand und ließ Playa-Stars wie Peter Wackel für den Lauf werben.

Überraschender Abschied

So plötzlich das Sportevent entstanden war, so schnell war es dann zehn Jahre später zunächst einmal vorbei. Der damalige Vorstand beschloss, das Sponsoring insgesamt drastisch zu kürzen. Kein Geld mehr für Fußball, Pferderennen, Marathon. Das Geld wurde für den Konzernumbau benötigt. „Wir haben uns auf andere Dinge konzentriert“, so Hüttenberend. Der vorerst letzte Tui Marathon war 2014.

Die lokalen Mitarbeiter, die das Event aufgebaut hatten, wollten weitermachen. Sie übernahmen den Lauf und gründeten die Sportveranstaltungsfirma Kumulus, die auch heute noch den Tui Palma Marathon Mallorca organisiert. „Sie wussten, wo der Hase langläuft und haben sich andere Partner gesucht“, sagt Hüttenberend. Unter der Kumulus-Leitung von David Thompson übernahm zeitweise die Hotelkette Zafiro das Sponsoring.

Der Tui-Abschied riss jedoch eine Lücke, die so nicht zu stopfen war. Die Zahl der Teilnehmer sank unter die magische Grenze von 10.000 Läuferinnen und Läufern. Promis an der Startlinie gab es nicht mehr. Der Marathon verlor ein wenig an Glanz.

Da wollte Tui dann doch nicht tatenlos zusehen. 2024 kehrte der Reiseanbieter als Namensgeber und Sponsor des Marathons zurück. Nachdem weitere Partnerfirmen, darunter die britische Thomson Group, 2017 vollständig im Tui-Konzern aufgegangen waren, musste die Marke wieder „emotionalisiert werden“, wie es Hüttenberend ausdrückt. „Wir waren nun eine globale Marke, das Coca-Cola des Reisens. Es brauchte eine globale Sponsoringsstrategie.“

Im Zuge dessen erinnerten sich die Verantwortlichen an den Marathon zurück. Zumal firmenintern die Mitarbeiter immer wieder beim Chef nachgefragt hatte, warum man denn nicht wieder in Palma mitläuft.

Umso größer war die Freude, als es dann klappte. Nach derzeitigem Stand ist Tui bis 2030 Hauptsponsor des Marathons. „Lauftrainingsreisen oder Urlaube in Verbindung mit sportlichen Events werden immer beliebter“, sagt Hüttenberend. Das zeige sich auch daran, dass von den 8.500 Teilnehmern dieses Jahres die meisten der sogenannten Generation Z mit unter 30 Jahren angehören. Das gab es bislang noch nie. „Der Marathon vermittelt auch durch die Afterparty im Megapark ein Gemeinschaftsgefühl“, sagt Hüttenberend. Dafür sorgen auch die 1.000 Tui-Mitarbeiter, die mitlaufen. Nicht wenige wohnen auf Mallorca. „Wir sind einer der größten Arbeitgeber auf den Balearen“, sagt der Sprecher. Tui stellt zudem zwei Charterflüge aus London und Hannover. Und „Mein Schiff“ legt auch vor dem Start am 19. Oktober in Palma an. An Deck gibt es eine Laufstrecke, auf der die Teilnehmer während der zehntägigen Kreuzfahrt trainieren können.

Kehrt der Kids Run zurück?

Der Reisekonzern überlegt auch, wie er die Teilnehmerzahlen weiter ausbauen kann. Das Interesse ist offensichtlich gegeben. „Die Stadt Palma erlaubt wegen der Rennstrecke durch die Altstadt nicht mehr als 8.500 Teilnehmer“, sagt der Tui-Sprecher. Die Route verlegen sei aber keine Option. „Sie zählt zu den schönsten der Welt. Da müssen wir uns nicht vor London oder New York verstecken.“

Was also tun? Ein Gedanke sei, das Rahmenprogramm rund um den Marathon zu erweitern. „Damit können wir die Familienmitglieder sportlich aktivieren, die in der Regel die Marathonläufer begleiten.“ Beim Tui Marathon auf Zypern gibt es beispielsweise einen Wein-Lauf, der über verschiedene Weingüter führt. So etwas wäre auch auf Mallorca denkbar.

Wie jetzt auch wieder beim Tui Marathon auf Rhodos, gab es früher in Palma einen Kinder-Lauf, den Kids Run. Nach 2014 erwies es sich jedoch als schwierig, die Genehmigungen zu bekommen, um an einem zweiten Tag die Straßen zu sperren. Zwar noch nicht in diesem Jahr, aber vielleicht 2026 könnte es mit Unterstützung des Reisekonzerns wieder möglich sein, dass weitere Läufergruppen wieder an den Start gehen.