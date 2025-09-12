US-Open-Sieger Carlos Alcaraz über seine Liebe zum Nachtleben und das perfekte Tennismatch

Was Carlos Alcaraz am Sonntag (7.9.) geleistet hat, sieht man nicht alle Tage von einem 22-Jährigen. Spielend leicht fegte er im US-Open-Finale Jannik Sinner mit 3:1-Sätzen vom Platz. Es ist der sechste Grand-Slam-Titel seiner jungen Karriere, mit dem er sich auch den Thron in der Weltrangliste zurückeroberte. Sein Trainer Juan Carlos Ferrer bezeichnete das Match als perfekt, Alcaraz selbst sollte das später nur ein wenig relativieren. Sein Gegner behauptete gar, der Spanier habe keine Schwachstellen. Die MZ-Schwesterzeitung „El Periódico“ hatte als eine der wenigen Printmedien die Ehre, Alcaraz im Anschluss an den Erfolg ein paar Fragen stellen zu dürfen.

Haben Sie Angst davor, irgendwann mal so gut zu sein, dass Sie kein bodenständiger Typ mehr bleiben?

Letztlich versuchen wir doch alle, jeden Tag unser Bestes zu geben. Das ist für mich der wichtigste Aspekt. Ich habe nahezu perfekt gespielt, das kann ich nicht leugnen. Vielleicht waren ein paar Wackler im zweiten Satz drin. Die Perfektion ist unmöglich. Man kann sich ihr nähern, sie aber nie gänzlich erreichen. Wie ich mit beiden Beinen auf dem Boden bleibe? Ich mache mir jeden Tag klar, dass es noch besser geht. Es wird immer einen Gegner geben, der mich schlagen will. Das könnte beim nächsten Match Jannik sein. Mich nach der Perfektion zu strecken, motiviert mich bei der täglichen Trainingsarbeit.

Sie gelten als Liebhaber des Nachtlebens und treiben sich gerne auf Ibiza rum. Sind das nötige Auszeiten oder Ablenkungen?

Auch das motiviert mich. Die Leute reden viel darüber, seit die Netflix-Doku über mich herausgekommen ist. Ich habe gerne Spaß. Wer hat das nicht? Genau dafür schufte, leide und verreise ich. Um im Anschluss das Leben genießen zu können. Jeder feiert auf seine Weise. Ich gehe gerne aus, bin aber auch 22 Jahre alt. Wer macht mit 22 nicht Party? Ich kann mit meinen Freunden, mit meiner Familie, im Nachtleben oder auch bei ruhigeren Aktivitäten Spaß haben.

Haben Profisportler eine Vorbildfunktion?

Wie ich bereits gesagt habe, lebt jeder auf seine Weise und geht auf seine Art die Dinge an. Manche Leute zeigen dabei ein vorbildliches Benehmen, andere weniger. Mir gefällt es, wenn ich diese Vorbildfunktion für junge Leute habe und versuche, ihnen zu helfen.

Jedes Wort, das Sie sagen, wird mittlerweile auf die Goldwaage gelegt. Sind Sie sich dessen schon bewusst?

Mir ist klar, dass meine Aussagen einen lauten Widerhall haben können. Selbst wenn ich normale Dinge anspreche, kann das beim falschen Tonfall schlecht ausgelegt werden. Es kann auch ein Problem sein, wenn ich für eine gute Sache die falschen Worte wähle. Ich versuche bestmöglich darauf zu achten, was und wie ich etwas sage. Wenn man einen schlechten Tag erwischt oder nach einer Niederlage mies drauf ist, fällt einem das schwer. Bei jeder Pressekonferenz und jedem Interview versuche ich dennoch mit Sportlichkeit und Respekt zu antworten.

Sie scheinen sich in dem Punkt extrem weiterentwickelt zu haben. Nie zuvor zeigten Sie bei Turnieren eine solche Ernsthaftigkeit. Ist das der Alcaraz 2.0?

Ich werde halt erwachsen, entwickle mich immer weiter und lerne hinzu, wie ich mit dem Leben umzugehen habe. Aber am Ende gehe ich die Dinge weiter mit der gleichen Freude wie immer an.

