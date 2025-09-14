Golf-Anfängerkurs für nur 49 Euro: Wie, wo und wann es die Schnupperstunden auf Mallorca gibt

Erst spielt man Fußball. Wenn das nicht mehr geht, Padel – und im letzten Lebensabschnitt Golf. So lautet der klischeehafte Werdegang der Sportler in Spanien. „Doch je später man mit dem Golfsport anfängt, umso kürzer ist das Golfleben“, sagt Kristoff Both, Leiter des Clubs Alcanada. In den vergangenen Jahren hatte die Branche auf Mallorca ein Nachwuchsproblem. Das sei durch die sozialen Netzwerke und die Sportbegeisterung nach der Corona-Pandemie zwar schon besser geworden, meint Paco Ganga. Aber eben noch nicht genug. Der Murcianer leitet derzeit eine Initiative, um Normalos noch mehr vom Golf zu überzeugen.

„Wir wollen mit den Vorurteilen brechen“, heißt es auf der Website von „Baleares vive golf“. Der Sport sei weder zeitintensiv noch teuer noch sonderlich schwierig. „Wer einmal den Schläger in der Hand hält, wird süchtig“, sagt Ganga. Bereits seit Jahren versucht der balearische Golfverband unter dem Motto „Si lo pruebas, te quedas“ (Wer es versucht, der bleibt auch), neue Spieler zu gewinnen. „Die Aktion lief aber eher schlecht als recht. Durch meinen Einstieg haben wir erstmals eine ordentliche Reichweite erzielt und Teilnehmerrekorde gebrochen.“

Kooperation mit dem spanischen Golfverband

Ganga ist der Gründer der App Golfdirecto. Auf der Plattform ist es möglich, sich mit anderen Spielern zu vernetzen und Resultate zu erfassen. „Sie wird weltweit genutzt“, sagt Ganga. Er kooperiert mit dem spanischen Golfverband. Nicht nur auf den Balearen, auch in Valencia und Aragonien wird nach Nachwuchs gesucht.

Auch die Golfclubs der Insel bat Ganga zum Gespräch. Etwa die Hälfte habe kein Interesse gezeigt, weil sie schon genügend Spieler hätten. Bei acht Anlagen auf Mallorca sowie je einem Club auf Menorca und Ibiza stieß er auf offene Türen. Manche Betreiber mussten die Kontingente für Anfängerkurse bereits aufstocken. In Alcanada und Bendinat sind die Kurse bereits ausverkauft. Auch auf Menorca sieht es schlecht aus. Auf Ibiza gibt es nur noch Restplätze. Die meisten Plätze bietet noch Son Muntaner in Palma.

Wie funktioniert der Kurs?

Zugelassen sind alle Personen über 14, die nicht beim balearischen Golfverband gemeldet sind und noch nie einen ähnlichen Kurs belegt haben. „Theoretisch könnten sich auch Urlauber einschreiben. Das Projekt richtet sich aber eher an die Einheimischen“, sagt Ganga. Der Großteil der Teilnehmer ist zwischen 30 und 50 Jahre alt. „So bringen wir frisches Blut auf die Plätze.“ Spieler sind derzeit zwar noch genügend vorhanden, aber der demografische Wandel macht sich bemerkbar.

Auch deutschsprachige Teilnehmer müssen sich keine Sorgen machen: „Es gibt genug Trainer, die Deutsch sprechen. Am besten vorher kontaktieren, damit wir eine passende Gruppe empfehlen können.“ Die Wahl des Golfclubs ist frei. Bei der Online-Anmeldung werden verfügbare Zeiten angezeigt. Die meisten Kurse finden am Wochenende oder nachmittags unter der Woche statt. Gegolft wird in Gruppen von 6–8 Anfängern mit einem Lehrer – zweimal je zwei Stunden. Die Teilnahme kostet 49 Euro, inklusive Versicherung und Leihschläger. Die Versicherung läuft über die Lizenz beim Verband und gilt bis Jahresende.

Wie geht es danach weiter?

Nach dem Kurs können weitere Kosten entstehen. Die Jahreslizenz kostet 40 Euro. Ein Anfängerset gibt es ab ca. 200 Euro. Am teuersten sind jedoch die Greenfees oder die Mitgliedschaft. Auf Mallorca zahlt man dafür zwischen 1.500 und 4.000 Euro jährlich.

„Ein Fitnessstudio ist auch nicht viel günstiger“, sagt Kristoff Both. „Wer 1.500 Euro zahlt und einmal pro Woche spielt, kommt auf 29 Euro pro Runde.“ Zudem seien die Unterhaltungskosten für Golfplätze deutlich höher als bei anderen Sportarten wie Tennis oder Padel. Viele Golfclubs bieten nach dem Kurs Aufbauangebote an.

Die Vorteile des Golfsports

„Wer einen Stein werfen kann, kann auch Golf spielen“, sagt Ganga. Das Schwierigste sei, den Ball gerade zu spielen. Dafür sei Golf gesund: „Bei 18 Löchern geht man 7–10 Kilometer – oft ohne es zu merken. Das senkt das Risiko für Herzkrankheiten, baut Stress ab und man ist an der frischen Luft.“ Außerdem: Golfclubs gehören zu den wenigen Orten auf Mallorca mit grüner Wiese.

Wer keinen passenden Termin findet, kann auf das nächste Jahr warten: „Baleares vive golf“ kommt auch 2026 zurück. Oder man probiert den Sport vorher auf eigene Faust – etwa mit einem Privatlehrer.

