Trotz 45 Minuten in Überzahl: Real Mallorca fängt die nächste Niederlage ein

Real Mallorca bleibt auch im vierten Spiel der Saison ohne Punktgewinn. Beim Auswärtsspiel bei Espanyol Barcelona verloren die Inselkicker am Montagabend (15.9.) mit 3:2. Die Mannschaft von Trainer Jagoba Arrasate startete schwach ins Spiel. Nach 20 Minuten stupste Pere Milla den Ball zur Führung ins Tor der Mallorquiner. In der 34. Minute gewann Roberto Fernández einen Zweikampf in der Luft und bugsierte den Ball mit dem Knie ins Netz.

Real Mallorca war zu dem Zeitpunkt kaum zu sehen. Ein wenig Hoffnung kam aber zum Ende der ersten Halbzeit auf. In der 44. Minute zog Lozano den Malloquiner Mateo Joseph im Strafraum zu Boden. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Muriqi sicher verwandelte. In der dritten Minute der Nachspielzeit sah zudem Espanyol-Spieler Pere Milla die Rote Karte, nachdem er dem Schiedsrichter die Worte „Eres malísimo“ (Du bist echt schlecht) entgegenbrachte.

In Überzahl in die zweite Halbzeit

Frohen Mutes ging Real Mallorca also in Überzahl in die zweite Halbzeit. Ein richtig wohliges Gefühl tat sich auf, als Muriqi in der 62. Minute nach einer Flanke von Sergi Darder mit dem Kopf zum 2:2 verwandelte.

Doch das Glück wollte nicht währen. In der 81. Minute stellte sich Mallorcas Kapitän Raíllo im Strafraum extrem ungeschickt an, als dieser Dolan bei einem Zweikampf leicht anstupste. Dieser nahm die Einladung dankend an und fiel zu Boden. Kike García verwandelte den Elfmeter zum Sieg.

Ein Punkt aus vier Spielen

Real Mallorca hat aus den ersten vier Spielen nur einen Punkt geholt und liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Einzig das bessere Torverhältnis sorgt dafür, dass Girona noch schlechter dasteht. Espanyol Barcelona mausert sich hingegen zum Überraschungsteam der Saison und liegt hinter Real Madrid und dem FC Barcelona auf dem dritten Tabellenplatz.

Als Nächstes geht es für Real Mallorca am Sonntag weiter. Dann empfängt die Mannschaft den derzeitigen Tabellenzehnten Atlético Madrid.