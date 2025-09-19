"Wenn du fett bist, fällst du hin": Me-too-Fall auf Mallorca wegen Verjährung eingestellt

Das Untersuchungsgericht 12 in Palma hat das Verfahren wegen mutmaßlichen Misshandlungen gegen den Turntrainer Pedro Mir eingestellt. Laut dem Beschluss, der der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“ vorliegt, gibt der Richter den Anklägerinnen zwar recht, die Vorfälle seien mittlerweile aber verjährt.

Permanent psychisch und physisch misshandelt

Sechs Frauen, darunter vier ehemalige Turnerinnen Mirs im heutigen Alter von 18 bis 29 Jahren, beschuldigten den Trainer, sie im Zeitraum von 2008 bis 2019 psychisch und physisch misshandelt zu haben. Mir, der auf Mallorca den Verein Xelska leitet und in ganz Spanien als Turnikone gilt, soll die Mädchen beschimpft, beleidigt und geohrfeigt haben. Der Ernährungsplan war ein Thema. „Du verletzt dich, weil du fett bist. Wenn du dünn bist, fliegst du. Wenn du fett bist, fällst du hin“, soll er einer Turnerin gesagt haben, die angibt, noch heute unter Essstörungen zu leiden.

Eine Anzeige nicht verjährt, Richter sieht den Turntrainer aber als unschuldig an

Aus dem richterlichen Beschluss geht hervor, dass nur eine der Anschuldigungen nicht verjährt ist. Die Mutter einer Sportlerin zeigte an, dass Pedro Mir im Mai 2018 eine Verletzung verschlimmert habe. Ihre Tochter sei gestürzt und habe einen Gipsverband bekommen. Als das Mädchen am nächsten Tag in der Turnhalle ankam, nahm ihr Mir den Verband ab und zwang sie zum Training. Laut dem Richter trifft den Turntrainer aber keine Schuld, da er Anweisungen des Teamarztes befolgte. Eine Klage wegen fahrlässiger Körperverletzung sei möglich, müsste sich aber gegen den Mediziner richten.

Die Klägerinnen unterstellen dem weiterhin aktiven Trainer, noch heute die jungen Turnerinnen zu misshandeln. Während der anderthalbjährigen Ermittlungsphase gab es jedoch keine neuen Anzeigen gegen Pedro Mir.

