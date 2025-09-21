19-Jähriger versetzt Real Mallorca in Ekstase: Inselclub holt Punkt gegen Atlético Madrid

Jan Virgili – merken Sie sich diesen Namen. Aus dem jungen Mann könnte mal ein großer Fußballer werden. Der 19-Jährige hat am Sonntagnachmittag (21.9.) die Fans von Real Mallorca verzückt und praktisch im Alleingang für einen Punkt gegen Atlético Madrid gesorgt.

Das Heimspiel gegen die Colchoneros begann mal wieder mit viel Tamtam: Ball-de-bot-Tänzer, ein Chor, ein Hubschrauber über dem Stadion. Real Mallorca betrieb einen Aufwand wie bei einem Champions-League-Finale. Anlass war der Mallorca-Tag vor anderthalb Wochen, der in normalen Jahren auf der Insel eigentlich untergeht. Beim Erstligisten gibt es nach vier sieglosen Spielen aber sonst kaum Anlass zum Feiern.

Frühe Probleme und defensives Konzept

RCD-Trainer Jagoba Arrasate, der in seiner Karriere 13 von 14 Spielen gegen Atlético Madrid verloren hatte, wählte eine sehr defensive Aufstellung mit Fünferkette. Leo Román im Tor war direkt gefordert. Der Keeper zeigte – wie schon in der Woche zuvor – ein paar Wackler. Bei einem Eckball musste er sich ganz lang machen, um die Kugel aus dem Winkel zu fischen. Einen unplatzierten Fernschuss ließ er durch die Finger flutschen und hatte Glück, dass der Ball an den Pfosten ging.

In dieser Phase lag ein Tor für Atlético in der Luft. Real Mallorca hatte mit den hohen Temperaturen zu kämpfen und zeigte viel Standfußball. Als nach einer knappen Viertelstunde die Gäste einen zweifelhaften Handelfmeter zugesprochen bekamen, schienen die Dinge ihren Lauf zu nehmen. Doch Román war plötzlich voll da und parierte den Strafstoß von Álvarez. Atlético Madrid drängte in der Folge und rutschte immer wieder knapp an Hereingaben vorbei.

Umstellung bringt neue Energie

Real Mallorca konnte sich zunächst nicht aus dem Klammergriff befreien. Nach einer halben Stunde verletzte sich Innenverteidiger Kumbulla. Arrasate wechselte offensiv und stellte auf eine Viererkette um – das wirkte. Plötzlich konnte die Inseltruppe Nadelstiche nach vorne setzen und für Entlastung sorgen. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff plätscherte das Spiel vor sich hin. Kultcoach Diego Simeone wechselte munter, unter anderem kam der Ex-RB-Angreifer Alexander Sørloth. Der Norweger war keine zehn Minuten auf dem Feld, als der Schiedsrichter nach einem Foul an den Bildschirm gerufen wurde. Sørloth war mit gestrecktem Bein in den Zweikampf gegangen – der Referee zeigte ihm Rot. Eine sehr harte Entscheidung.

Atlético trifft – doch dann kommt Virgili

Kippte die Waage in Überzahl nun zugunsten von Real Mallorca? Liebe Leser, Sie kennen doch die Pappenheimer. Wie in der vergangenen Woche gegen Espanyol Barcelona stellte sich das Inselteam selten dämlich an und wurde ausgekontert. Der starke Llorente war frei durch. Seinen Schuss konnte Román noch halten, beim Nachschuss von Gallagher war er jedoch machtlos.

Es wirkte wie die Vorentscheidung, denn offensiv hatte Real Mallorca bis dato kaum etwas gebacken bekommen. Doch dann kam Virgili. Der 19-Jährige war im Sommer aus der Jugend des FC Barcelona gekommen. Auf dem Feld zeigte er sofort eine ganz andere Körpersprache als seine Kollegen. Solch eine Spielfreude sah man selten bei den Mallorquinern.

Ein neuer Fanliebling auf Mallorca

Der linke Flügelspieler ging immer wieder in Dribblings – und gewann sie ausnahmslos. Auch so, als er im Anschluss eine butterweiche Flanke auf den Kopf von Muriqi brachte, der zum Ausgleich einköpfte.

Als Virgili beim nächsten Angriff seinen Gegner tunnelte, stand das Stadion Kopf. Ohne Frage: An diesem Tag wurde ein neuer Fanliebling geboren. „Sieht aus wie Lamine Yamal“, sagte so mancher Zuschauer.

Hoffnungsschimmer trotz Rückschlag

Der Punkt ist nicht viel, könnte aber die Wende nach einem verkorksten Saisonstart gegen starke Gegner bedeuten. Mit zwei Punkten steht Real Mallorca auf dem vorletzten Platz, am Mittwoch geht es auswärts gegen Real Sociedad. Ein Virgili in dieser Verfassung gehört dann in die Startaufstellung.

Wermutstropfen: Der 19-Jährige wird dem Club bald einen Monat fehlen, da er bei der U20-WM mitspielt.