"Größte und bedeutendste Tennisturnier für Senioren": Der Gründer des ITF-Events auf Mallorca tritt mit einem Rekord ab

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, heißt es. Helge Albrecht nimmt sich das zu Herzen. 30 Jahre lang veranstaltete der 80-Jährige das ITF-Turnier in Sa Font de sa Cala. Die Jubiläumsausgabe, die am Samstag (27.9.) beginnt, wird sein letztes Event sein. „Wir sind mittlerweile das größte und bedeutendste Tennisturnier für Senioren der Welt und der einzige ITF-Wettbewerb, der ein Preisgeld ausschüttet“, sagt Albrecht. In diesem Jahr wird das Turnier erstmals die 1.000-Teilnehmer-Marke knacken. „Danach ziehe ich mich zurück. Ein wenig will ich dann doch noch meine Rente genießen.“

Es war im Jahr 1995, als das Präsidiumsmitglied des niedersächsischen Tennisverbands in seinem Heimatort Lüchow die Team-WM für Senioren veranstaltete, den sogenannten Fred Perry Cup. „Die Teilnehmer waren so begeistert, dass sie mich bei einem Grillabend baten, doch jedes Jahr ein ITF-Turnier auf die Beine zu stellen“, sagt Albrecht. Doch wo? „In meinem Heimatort kamen wir vielleicht auf 60 Hotelbetten. Ich konnte die Spieler schlecht 50 Kilometer entfernt unterbringen.“ Zumal es bei der Anzahl an Tennisplätzen in Lüchow ähnlich dürftig aussah. Die Regengefahr tat ein Übriges.

Dann also auf Mallorca

Albrecht war Lehrer, war nebenbei als Tennistrainer tätig und veranstaltete Camps auf Mallorca – in Sa Font de sa Cala. Warum also nicht dort? Die Insel mag schließlich jeder. Bereits im Herbst 1995 erfolgte der Startschuss. „Wir begann mit 75 Spielern. Im Laufe der Jahre ist das Turnier ungemein gewachsen“, sagt Albrecht. Bald war der Andrang so groß, dass ein einwöchiges Turnier nicht mehr ausreichte. „Ich bat den Verband ITF um Erlaubnis, die Spiele auf zwei Wochen verteilen zu dürfen. Das ist absolut unüblich, aber es wurde mir gestattet.“

Veranstalter Helge Albrecht. / Nele Bendgens

So starten auch dieses Jahr zuerst die Tennis-Opis und -Omis im Alter von 65 bis über 90 Jahren in das Turnier. Nach einem Tag Pause sind dann vom 5. bis 1 1. Oktober die 30- bis 60-Jährigen an der Reihe. Die Alterseinteilung erfolgt in Fünf-Jahres-Schritten. 63-Jährige spielen folglich noch in der ersten Woche mit.

Preisgeld für die Sieger

Gespielt wird auf 40 Plätzen in vier verschiedenen Anlagen. „Es fühlt sich an wie ein ATP- oder WTA-Event“, sagt Albrecht. 20.000 Euro Preisgeld schüttet der Veranstalter insgesamt aus. Die Sieger pro Altersklassen bekommen 700 bis 800 Euro. Auch bei den Zweiten und den Halbfinalisten klingelt die Kasse – ein kleiner Beitrag zur Reisekasse.

Ehemalige Davis-Cup-Spieler und Tennistrainer aus der ganzen Welt kommen zu dem Turnier im Nordosten Mallorcas. „Es spricht sich rum, wenn ein Event gut organisiert ist. Vergangenes Jahr lagen wir mit 997 Teilnehmern schon knapp unter der magischen Marke“, so Albrecht. Einer der besten Spieler, die Jahr für Jahr mit dabei sind, sei Roberto Menéndez Ferre. „Er gehört auch mit 49 Jahren noch zu den 50 besten Herren im spanischen Tennis. Er gewinnt seine Spiele immer problemlos glatt in zwei Sätzen.“ Zehn Spieler darf der Veranstalter zu seinem Turnier einladen. Es mangelt nicht an VIPs, die sich um die Plätze drängen. Die Bedingung: Es müssen amtierende Weltmeister oder Ranglistenführende ihrer Altersklasse sein.

Auch nächstes Jahr wird es das Turnier auf Mallorca geben

„Das Hotel bat mir schon mal Geld für meine Arbeit an. Schließlich sorge ich für eine hohe Auslastung kurz vor Saisonende“, sagt Helge Albrecht. Immerhin braucht es ein halbes Jahr, um alles vorzubereiten. „Ich wollte aber immer unabhängig bleiben. So quatscht mir auch niemand rein, wenn ich Geld für Teilnehmershirts ausgebe.“

Für das kommende Jahr hat Albrecht bereits Nachfolger gefunden, die sich um die Organisation kümmern. Der 80-Jährige selbst wird ihnen wohl dabei über die Schultern schauen. „Das Turnier ist wie ein Kind, was ich aus der Taufe gehoben und großgezogen habe. Da muss ich mich doch darum sorgen.“ Dann halt als Ehrengast, der nicht mehr alle Entscheidungen treffen muss.

