Mallorca-Fußballerin schrammt knapp am Weltfußballertitel vorbei
Mariona Caldentey wurde Zweite bei der Ballon d'Or-Wahl
Mallorcas Fußballerin Mariona Caldentey zeigt sich als bessere Verliererin im Vergleich zu Lamine Yamal. Während der Vater des Barça-Profis die große Weltverschwörung vermutet, weil sein Sohn nicht den Ballon d'Or am Montagabend (22.9.) verliehen bekam, wirkt die Spielerin aus Felanitx glücklich über den zweiten Platz. In den sozialen Netzwerken teilt sie munter die Beglückwünschungen.
Die 29-Jährige, die für den FC Arsenal spielt und mit den Briten die Champions League gewann, musste sich nur ihrer Teamkollegin aus der Nationalmannschaft, Aitana Bonmatí, geschlagen geben. Die Mallorquinerin Patricia Guijarro wurde Sechste.
Nicht nur im EM-Finale hatte Cata Coll im Elfmeterschießen das Nachsehen gegen Hannah Hampton, sondern auch bei der Wahl zur besten Torhüterin. Die Mallorquinerin wurde Dritte. Nach Hampton folgte noch die deutsche Nationalkeeperin Ann-Katrin Berger.
Gibt zwei Weltfußballer-Wahlen
Eine Jury wählt jedes Jahr die Gewinner des von der Zeitschrift "France Football" verliehenen Preises. Nicht zu verwechseln ist der Ballon d’Or mit dem Fifa-Weltfußballer, den die Spieler und Trainer wählen.
