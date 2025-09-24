Spanische Liga will den FC Barcelona in Miami spielen lassen - UEFA schickt Mahnbrief
Ein Ligaspiel des FC Barcelona in Miami oder eine Serie-A-Partie in Australien? Die Europäische Fußball-Union blickt mit Sorge auf die neuen Entwicklungen
Die Europäische Fußball-Union sieht die Verlegung von nationalen Club-Pflichtspielen ins Ausland zunehmend kritisch. In einem Brief an alle 55 Nationalverbände soll UEFA-Präsident Aleksander Ceferin angemahnt haben, sich vorher mit dem europäischen Dachverband abzusprechen, wie die «Sport Bild» berichtet. Laut den Statuten sind Spiel-Verlegungen ins Ausland nur mit vorheriger Genehmigung der UEFA erlaubt.
Die spanische Liga will das Punktspiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Barcelona am 20. Dezember in Miami austragen. In Italien soll wegen der Olympischen Winterspiele am 6. Februar 2026 das Serie-A-Spiel zwischen Ex-Europacupsieger AC Mailand und Como 1907 sogar im australischen Perth stattfinden.
In Deutschland noch kein Thema
In Deutschland ist die Verlegung von Bundesliga-Spielen zwar derzeit kein Thema, Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hatte jüngst aber schon eine Austragung des Supercup-Spiels im Ausland ähnlich wie in Spanien oder Italien angeregt.
