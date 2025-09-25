Neun Spiele ohne Sieg: Real Mallorca könnte bald die Trainerkarte spielen

Im Fußball geht es im Endeffekt ums Ergebnis. Und das stimmt nicht bei Real Mallorca. Der Erstligist hat am Mittwochabend (24.9.) mit 0:1 auswärts gegen Real Sociedad verloren. Es ist die vierte Pleite im sechsten Spiel. Saisonübergreifend haben die Mallorquiner seit neun Spielen nicht gewonnen. Bei so einer Durststrecke gibt es kaum einen Trainer auf der Welt, der nicht hinterfragt wird.

"Es war eine unserer schlechtesten Leistungen", sagte Arrasate nach dem Auftritt. Real Mallorcas Trainer hatte für die englische Woche rotiert. Er behielt die Fünferkette bei, obwohl er selbige beim Punktgewinn gegen Atlético Madrid noch als großen Fehler bezeichnete.

Kaum Chancen für Real Mallorca

Real Sociedad spielte den Inselclub fast an die Wand. Die Gäste durften sich mal wieder beim starken Torwart Leo Román bedanken, dass es torlos in die Halbzeit ging. Kurz nach der Pause war der Keeper machtlos, als Mikel Oyarzabal den Ball über die Linie drückte. Danach lag eher das 2:0 in der Luft statt eine mallorquinische Aufholjagd.

In der Schlussphase bekam Real Mallorca den Ausgleich beinahe geschenkt. Der Schiedsrichter pfiff nach einem Handspiel Elfmeter, korrigierte seine Fehlentscheidung nach Betrachtung der TV-Bilder aber selbst.

Zwei Spiele und dann ist Länderspielpause

Zur Wahrheit gehört auch, dass die Mallorquiner einen denkbar schwierigen Saisonstart hatten. Im Heimspiel am Samstag gegen Alavés gelten keine Ausreden mehr. "Dort müssen wir die drei Punkte einfahren", sagt auch Arrasate. Sein Team steht mit zwei Punkten auf dem vorletzten Platz. Der Tabellenletzte Girona ist punktgleich.

Das Wochenende danach geht es auswärts gegen Athletic Bilbao. Sollte es in den kommenden beiden Spielen keinen Sieg geben, wäre mit der Länderspielpause ein möglicher Moment für einen Trainerwechsel gekommen.