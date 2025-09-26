Ziele, Finanzen und möglicher Verkauf des Teams: Jetzt spricht Atlético-Baleares-Sportdirektor Patrick Messow

In letzter Zeit ist es erstaunlich ruhig um Atlético Baleares geworden. Der Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann spielt das zweite Jahr in Folge in der vierten Liga, fernab vom professionellen Fußball und dem großen medialen Fokus. Zum Saisonstart gab es zunächst zwei Siege, am Samstag (20.9.) dann aber eine 2:4-Heimpleite gegen Sant Andreu. Zudem beschuldigte ein Fanclub den Vereinsboss, auf einem Telegram-Kanal rechtsradikale Inhalte zu verbreiten. Die MZ hat beim Sportdirektor Patrick Messow nachgefragt.

Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Die ersten beiden Spiele waren überragend. Nun haben wir einmal einen schlechten Tag gegen eine starke Mannschaft erwischt. Wir sind weiterhin Tabellenführer und entsprechend positiv ist das Fazit. Ich hatte schon in der Vorbereitung ein gutes Gefühl.

Was ist das Ziel in diesem Jahr?

Ganz klar der Aufstieg. Mindestens müssen wir die Play-offs erreichen. Wir haben eine Mannschaft, die den Ambitionen gerecht werden muss. Ich sehe den Kader stärker als im Vorjahr. Das Team ist jünger geworden und wir haben Spieler mit Stärken dazugeholt, die wir so vorher nicht hatten. Am Samstag haben wir allerdings gesehen, dass uns jeder Gegner schlagen kann, wenn wir nicht 100 Prozent geben. Daher müssen wir immer zuerst auf unsere Leistung schauen. Die größten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg werden auf jeden Fall die B-Mannschaft des FC Barcelona und Sant Andreu sein. Eine Reihe weiterer Teams kann auch gefährlich werden.

Haben die Zuschauer auf der Insel überhaupt Bock auf die vierte Liga?

Der Zuspruch ist gut. Wir stehen bei 2.000 verkauften Dauerkarten. Das sind 200 weniger als in der Vorsaison, das kann aber noch im Laufe der Spielzeit mehr werden. Im ersten Heimspiel gab es eine gute Stimmung.

Wie schlägt sich der deutsche Mittelfeldspieler Ulrich Taffertshofer?

Er ist ein Vollprofi. Im ersten Spiel musste er zugucken, im zweiten hat er durchgespielt, nun saß er wieder auf der Bank. Er weiß damit umzugehen. Im Laufe der Saison wird er sich sicher seinen Platz erkämpfen. Ich bin mit ihm jedenfalls sehr zufrieden.

Mit Jaume Tovar und Florin Andone hat das Team zwei treffsichere Stürmer. Ist das ein Luxusproblem?

Das sehe ich nicht so. Wenn beide fit sind, spielen beide zusammen. Sie ergänzen sich prima. Wir wollen offensiv sein, Tore schießen und die Fans begeistern. Das Problem ist, dass Florin gerade verletzt ist und wir von Jaume abhängig sind.

Andone spielte schon Champions League. Wie kann sich der Club so einen Spieler leisten?

Wir waren seit Jahren an ihm dran. Florin hat seine Karriere bei uns begonnen und ist hier durchgestartet. Daher hatten wir schon lange den Wunsch, ihn zurückzuholen. Er lernte seine Frau hier kennen und hat einen besonderen Bezug zur Insel. Sicher ist er einer der Top-Verdiener, aber wir haben keine verrückten Sachen gemacht und uns nicht finanziell übernommen. Natürlich hat er für den Wechsel auch auf Gehalt verzichtet.

Wie ist Ihr Budget im Ligavergleich?

Ich sehe uns im oberen Mittelfeld, wenn nicht sogar in den Top Fünf. Die zweiten Mannschaften sind meist finanziell auch gut aufgestellt. Im Vergleich zur vergangenen Saison mussten wir unser Budget wieder etwas kürzen.

Ingo Volckmann hatte in der dritten Liga über den finanziellen Verlust geklagt. Ist das Minusgeschäft als Viertligist noch größer?

Im Gegenteil: Die Kosten sind geringer, die Einnahmen konnten wir sogar steigern. In der ersten Saison nach dem Abstieg wollten wir Vollgas geben und uns finanziell auf dem Niveau eines Drittligisten bewegen. Nun mussten wir etwas zurückschrauben.

Der Präsident hat zwischenzeitlich auch über einen Verkauf des Clubs nachgedacht. Steht das noch zur Debatte?

Das ist immer ein Thema. Ingo hat mehrfach betont, dass er darüber nachdenkt, wenn ein seriöses Angebot reinflattert. Stand heute gibt es da nichts Konkretes. Es werden lose Gespräche geführt. Ingo verspürt keinen Druck.

In einer Fanabstimmung soll entschieden werden, ob eine Tribüne nach Volckmann benannt wird. Wie läuft es dort?

Über 90 Prozent der abgegebenen Stimmen sprechen sich dafür aus. Ich finde, es ist das Mindeste, was wir für Ingo tun können. Ein Stück von ihm sollte immer mit dem Stadion in Verbindung bleiben. Ohne ihn würde es so nicht existieren.

Die Fangruppe „Fanàtiks“ wirft Volckmann vor, rechtsextreme Inhalte zu verbreiten. Haben Sie davon Kenntnis?

Wir im Club haben immer darauf geachtet, eine Vermischung von Politik und Fußball zu vermeiden, die Ideen aller unserer Fans zu respektieren und das Interesse von Atlético Baleares an erste Stelle zu packen.

