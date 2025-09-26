Tui Palma Marathon Mallorca: Selbst die extremsten Läufer der Insel gehen an den Start

Wer es in Mallorcas Läuferszene zu etwas bringen will, muss schon ein wenig verrückt sein. Die Insel brachte in den vergangenen Jahren etliche Extremsportler hervor, die immer größere Herausforderungen suchen.

So wie Tolo Fiol. Der 57-Jährige aus Sa Pobla ist ein regelmäßiger Teilnehmer beim Tui Palma Marathon Mallorca. Das Event am 19. Oktober ist für den Sportler aber höchstens ein kurzer Lauf zum Warmmachen. 2018 gewann der Mallorquiner die WM über die 100 Kilometer in der Altersklasse Ü50. Er drehte in einer Halle auch schon mal 15 Stunden lang Runden, um 150 Kilometer abzuspulen. „Das war dann doch aber recht öde“, sagt Fiol. Er sei im gehobenen Sportleralter nicht mehr der schnellste Läufer, hält dafür aber besonders lang durch. „Nach 70 Kilometern fängt das echte Rennen an. Dann ist der Körper ausgepumpt, und es ist ein Kampf auf mentaler Ebene“, sagt er. „Es kommt mir entgegen, dass ich so ein Sturkopf bin.“

Berglauf wird immer beliebter

Da kann auch Tòfol Castanyer mitreden. Mit 15 Jahren meldete sich der Sportler aus Sóller beim Leichtathletikclub an. „Runden auf dem Asphalt haben mich gelangweilt. Ich habe dem Trainer nichts gesagt und heimlich den Trainingsplan in den Bergen absolviert“, sagt er. Auch dank dem 53-Jährigen ist der Berglauf heute auf Mallorca in die Mode gekommen. 2010 gewann Tòfol Castanyer den Weltcup, damals der höchstmögliche Titel im Trail. Eigentlich wollte der Mallorquiner mit dem Sieg seine Karriere beenden. „Ich konnte ja nicht ahnen, dass sich der Sport derartig weiterentwickelt“, so der Extremläufer. „Vor dem Fernseher zu hocken, ist nichts für mich. Bei einer Siesta hätte ich das Gefühl, Lebenszeit zu verschwenden.“ Seine Frau habe ihm schon gesagt, dass er zu alt für derartige Herausforderungen ist, doch Castanyer sieht das anders und stachelt sich zu immer größeren Leistungen an. 2017 durchquerte er gleich zweimal die Tramuntana, um Spenden für einen Rollstuhl für einen kranken Jungen zu sammeln. 2020 lief er alle 54 Berggipfel mit mindestens 1.000 Meter Höhe ab. 30 Stunden brauchte er für die 111 Kilometer lange Strecke. Diesmal war die Aktion gedacht, um Schüler das Welterbe Serra de Tramuntana näherzubringen.

Mallorcas Bergziege Tòfol Castanyer (links). / DM

Derzeit hat der 53-Jährige schon ein neues Projekt. Am Freitag (26.9.) startet er in Palma, um in drei je 120 Kilometer langen Etappen die Insel zu umrunden. Zuerst dachte der Sportler, dass er damit für die Nachhaltigkeit werben kann. Letztlich sammelt er aber wieder Spenden, die an eine Krebsstiftung gehen.

Laufinsel Mallorca

Aber natürlich ist Extremsport das eine, Volkssport das andere. Neben dem Tui Palma Marathon Mallorca gibt es auf der Insel noch eine Vielzahl an weiteren Laufveranstaltungen – von Marathons über Nachtläufe bis hin zum Kartoffellauf im Februar in Sa Pobla, wo es für die Teilnehmer im Ziel einen Sack Kartoffeln als Preis gibt. Eine gute Übersicht bietet die Website elitechip.net.

Noch professioneller ist Mallorca in Sachen Triathlon aufgestellt. Den ersten Impuls lieferte eine Gruppe von sportbegeisterten Insulanern. „Als ich mit 18 Jahren von Menorca nach Mallorca zog, bekam ich ein Angebot, um bei Intersport zu arbeiten. Vor der Jahrtausendwende hatte sich das Sportartikel-Unternehmen als einziges auf Triathlon spezialisiert. Das gefiel mir, und mit Freunden haben wir Wettkämpfe organisiert, um selbst daran teilzunehmen“, erzählt David Thompson, der heute mit seinem Sporteventveranstalter Kumulus auch für den Tui Palma Marathon Mallorca verantwortlich ist.

Im Rennkalender stechen heutzutage der Ironman 70.3 und die Challenge Paguera hervor. Bei den balearischen Sportlern ist der Triathlon rund um den Leuchtturm von Portocolom mit das beliebteste Rennen. Und mit Mario Mola aus Palma hat Mallorca auch einen dreifachen Triathlon-Weltmeister zu bieten.