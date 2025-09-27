"Es wäre gelogen, zu sagen, dass mir das immer Spaß macht" – warum Nathalie Pohl trotzdem Ibiza umrunden will

Die Schwimmerin Nathalie Pohl sucht ständig die Herausforderung. Die 30-jährige Marburgerin träumt nicht vom Wettkampf bei den Olympischen Spielen, sondern wagt sich lieber ins offene Meer – dorthin, wo Strömungen herrschen und Gefahren lauern. Pohl ist bislang die erste deutsche Frau, die alle sieben Etappen der Ocean’s Seven gemeistert hat. Der härteste Langstrecken-Schwimmwettkampf der Welt gilt als Pendant zu den Seven Summits der Bergsteiger. Nun hat die Hessin eine Balearen-Insel ins Visier genommen: Gemeinsam mit dem schottisch-australischen Schwimmer Andy Donaldson wollen sie als erste den Versuch wagen, Ibiza komplett zu umrunden.

Wie wird die Umrundung ablaufen?

Nächste Woche geht es los. Ab dem 29. September öffnet sich unser Zeitfenster, das bis zum 6. Oktober reicht. In diesem Zeitraum suchen wir den besten Tag mit optimalen Bedingungen. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Geplant ist, dass wir gegen 7 Uhr morgens ins Wasser gehen – der Startpunkt liegt links vom Hafen in Ibiza-Stadt. Und dann wird die Insel umrundet. Ich starte gemeinsam mit Andy. Nach zehn bis 15 Minuten kommt er aus dem Wasser, und ich schwimme alleine die ersten zwei Stunden. Danach wechseln wir uns alle zwei Stunden ab, bis wir hoffentlich wieder am Ausgangspunkt ankommen. Wir rechnen mit einer Schwimmzeit von knapp über 30 Stunden für die über 110 Kilometer.

Wie sind Sie überhaupt auf Andy Donaldson gekommen?

Wir haben uns vor drei Jahren in Neuseeland kennengelernt, als wir beide auf gutes Wetter für die Durchquerung der Cook Strait – eine Etappe der Ocean’s Seven – gewartet haben. Dort trainieren alle Schwimmer vorher in der Bucht. Weil wir fast fünf Wochen zusammen waren, kamen wir ins Gespräch. Andy hat ebenfalls die Ocean’s Seven geschafft – so entstand die Idee, gemeinsam etwas anzugehen, was alleine kaum machbar wäre. Die Umrundung Ibizas erschien uns realistisch: 110 Kilometer sind extrem, aber machbarer als andere Distanzen. Eine Garantie gibt es nicht, doch wir trauen uns den Versuch zu.

Die beiden Schwimmer Nathalie Pohl und Andy Donaldson. / Daniel Toni Jais

Macht das Schwimmen in solchen extremen Verhältnissen überhaupt noch Spaß?

Es wäre gelogen zu sagen, dass mir das immer hundertprozentig Spaß macht. Der Reiz liegt darin, etwas zu wagen, was noch niemand geschafft hat – wie jetzt Ibiza. Aber währenddessen, gerade in den letzten Stunden wie bei meinem vorherigen Projekt im Nordkanal, wünscht man sich nur, nie wieder diese Strecke schwimmen zu müssen.

Was macht Spaß am Extremschwimmen?

Ich liebe das Meer – seine Unberechenbarkeit macht den Reiz aus. Draußen ist kein Tag wie der andere – man ist komplett der Natur ausgeliefert. Ich habe meine Jugend im Becken verbracht: Dort weißt du genau, dass das Wasser 28 Grad Celsius hat, dein Start um 13.02 Uhr ist und du in wenigen Sekunden fertig bist.

Bei Ihrem ersten Projekt im Ärmelkanal haben Sie viel Salzwasser geschluckt und kamen ins Krankenhaus. Wie verhindern Sie, dass Ihnen so etwas noch mal passiert?

Danach habe ich wirklich alles umgestellt: Ich habe einen neuen Trainer gesucht und meine Schwimmtechnik komplett verändert. Heute atme ich nicht mehr so nah an der Wasseroberfläche. Im Becken versucht man ja, möglichst stromlinienförmig zu schwimmen, den Kopf kaum zu drehen – im Meer muss man sich anpassen. Trotzdem war mein erster Ärmelkanal-Versuch wohl der gefährlichste Moment meiner Karriere, weil ich keine Kontrolle mehr über meinen Körper hatte.

2021 sind Sie bereits von Mallorca nach Menorca geschwommen und stellten einen Rekord auf. Jetzt umrunden Sie Ibiza. Warum schwimmen Sie so oft um die Balearen, und ist eine Umrundung von Mallorca denkbar?

Ich mag das Mittelmeer einfach – die Bedingungen sind angenehm – nicht zu kalt und nicht zu warm. Außerdem ist die Umrundung Ibizas machbar. Mallorca zu umrunden, wäre bei der Größe noch schwieriger und ist eher unrealistisch.

Preisgelder gibt es für die Herausforderungen nicht. Wovon leben Sie als Extremsportlerin überhaupt?

Heute lebe ich von Sponsoren. Das war am Anfang noch nicht so, da hat mich meine Familie stark finanziell unterstützt. Ich glaube, man muss zuerst viel Arbeit, Zeit und auch Geld investieren, damit überhaupt jemand auf einen aufmerksam wird. Es handelt sich weiterhin um einen Nischensport, doch er bekommt inzwischen mehr Aufmerksamkeit. Teuer wird es vor allem, wenn man weit reisen muss, wie etwa nach Neuseeland. Dazu kommt die Unsicherheit mit den Zeitfenstern: Wir können eben nicht sagen: Wir schwimmen am Sonntag um 14 Uhr – auch wenn ich mir das manchmal wünschen würde.

Der Extremsport im Meer ist überwiegend männlich besetzt. Wie erleben Sie das als Frau?

Mittlerweile versuchen deutlich mehr Frauen solche Herausforderungen. Als ich mit dem Ärmelkanal anfing, war die Szene beinahe ausschließlich männlich – ich kannte kaum andere Frauen. Man gewöhnt sich daran. Insgesamt erlebe ich die Community als sehr hilfsbereit: In diesem Sport hilft jeder dem anderen, und das ist das Schöne daran. Das ist ein großer Unterschied zu meiner Anfangszeit im Becken, wo der Konkurrenzkampf extrem war. Selbst Freunde, mit denen man täglich trainierte, wurden im Wettkampf zu Gegnern. Im Ultrasport herrscht dagegen mehr Solidarität. Man gönnt sich gegenseitig den Erfolg, weil alle wissen, was hinter solchen Leistungen steckt. Allerdings gleichen sich die Leistungen auf sehr langen Distanzen an – die Zeitunterschiede zwischen Männern und Frauen sind hier kaum noch spürbar.

Haben Sie ein Ritual in den letzten Minuten vor der nächsten Herausforderung, um sich auf die Aufgabe einzuschwören?

Ich spreche noch einmal mit meinem Trainer und gehe alles mental durch: wie viel ich dafür trainiert habe, die Organisation, die Abläufe. Dann höre ich ein oder zwei Lieder zur Motivation, aber auch Motivationssprachnachrichten, die ich selbst aufgenommen habe – und danach springe ich ins Wasser.

