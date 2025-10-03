Mavi García holt Bronze bei der Straßenrad-WM
García kam 27 Sekunden hinter Weltmeisterin Vallieres Mill aus Kanada ins Ziel
Die Aschenputtelstory der mallorquinischen Radfahrerin Mavi García geht immer weiter. Die 41-Jährige aus Marratxí gewann bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft am Samstag (27.9.) in Ruanda Bronze. García kam 27 Sekunden hinter Weltmeisterin Vallieres Mill aus Kanada ins Ziel. Zu Silber in Person von Niamh Fisher-Black aus Neuseeland fehlten nur vier Sekunden. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine WM-Medaille einfahre“, sagte die Mallorquinerin, die von der afrikanischen Hitze begünstigt wurde. „Viele Fahrerinnen konnten kaum atmen. Ich hatte damit keine Probleme, war aber auch super darauf vorbereitet.“
Als Kapitänin zur Europameisterschaft
Die frühere Duathletin kam erst sehr spät zum Radsport. Große Erfolge fehlten ihr lange Zeit. Mavi García dachte vor wenigen Monaten bereits über das Karriereende nach. Der Sieg bei einer Etappe bei der Tour de France und nun WM-Bronze geben ihr einen neuen Schub. Ihr letztes Rennen dieser Saison wird die Mallorquinerin am Samstag fahren. Sie führt die spanische Nationalmannschaft als Kapitänin bei der Europameisterschaft in Frankreich an. Vielleicht gibt es den nächsten Erfolg.
- 4.500 Soldaten im Mallorca-Urlaub: Was über den Besuch des Flugzeugträgers 'USS Gerald R. Ford' bekannt ist
- Nun offiziell: 70 Euro für Strandliegen auf Mallorca ist eine illegale Abzocke
- Blutüberströmte Leiche eines Unternehmers in Llucmajor gefunden
- Beliebteste Reiseziele der Deutschen in den Herbstferien – Mallorca ist nicht auf Platz eins
- Gelb konnte sich nicht durchsetzen: In Palma schließen alle renovierten Kioske
- Illegal und dennoch prämiert: Umstrittenes Luxushotel auf Mallorca brüstet sich mit Auszeichnung
- In dieser Garten-Oase in Peguera gibt es traditionelles spanisches Essen
- Erste Flugverspätungen, Parks geschlossen: Mallorca bereitet sich auf das heftige Unwetter vor