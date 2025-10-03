Mavi García holt Bronze bei der Straßenrad-WM

Die Aschenputtelstory der mallorquinischen Radfahrerin Mavi García geht immer weiter. Die 41-Jährige aus Marratxí gewann bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft am Samstag (27.9.) in Ruanda Bronze. García kam 27 Sekunden hinter Weltmeisterin Vallieres Mill aus Kanada ins Ziel. Zu Silber in Person von Niamh Fisher-Black aus Neuseeland fehlten nur vier Sekunden. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine WM-Medaille einfahre“, sagte die Mallorquinerin, die von der afrikanischen Hitze begünstigt wurde. „Viele Fahrerinnen konnten kaum atmen. Ich hatte damit keine Probleme, war aber auch super darauf vorbereitet.“

Als Kapitänin zur Europameisterschaft

Die frühere Duathletin kam erst sehr spät zum Radsport. Große Erfolge fehlten ihr lange Zeit. Mavi García dachte vor wenigen Monaten bereits über das Karriereende nach. Der Sieg bei einer Etappe bei der Tour de France und nun WM-Bronze geben ihr einen neuen Schub. Ihr letztes Rennen dieser Saison wird die Mallorquinerin am Samstag fahren. Sie führt die spanische Nationalmannschaft als Kapitänin bei der Europameisterschaft in Frankreich an. Vielleicht gibt es den nächsten Erfolg.