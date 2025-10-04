Warum Donald Trump mittlerweile für Real Mallorca spielt

Wenn Takuma Asano die Krallen ausfährt, erinnert er ob seiner Größe mehr an eine Ginsterkatze als an einen Jaguar. Das Dschungelraubtier fungiert als Spitzname des 1,73 Meter großen Fußballers von Real Mallorca. Der Torjubel ist entsprechend katzenhaft. Am Samstag (27.9.) zeigte der Japaner ihn wieder und bescherte mit dem 1:0 gegen Deportivo Alavés seinem Club den ersten Saisonsieg.

Es geschieht eher selten, dass sich Real Mallorca in einem Fußballspiel clever anstellt. Meist ist der Erstligist der Gelackmeierte. Anders in der 37. Minute. Der Inselclub war hellwach und führte einen Freistoß schnell aus. Asano bekam den Ball, spielte einen Doppelpass und schoss zur Führung ein. Ein blitzartiger Angriff. Wie ein Jaguar eben. Danach ging es zurück ins Gebüsch. Lauern auf die nächste Chance. Böse Zungen würden es Mauertaktik nennen. 38 Prozent Ballbesitz in einem Heimspiel gegen einen der wenigen Gegner, die von der Qualität hinter den Mallorquinern einzuordnen sind, ist schlicht zu wenig.

„Es ist wichtig, gut zu spielen und zu gewinnen. In der Lage, in der wir uns befinden, geht es mir in erster Linie um Letzteres“, sagte Trainer Jagoba Arrasate, der wegen der sechs sieglosen Spiele zu Saisonbeginn schon um seinen Job zittern musste und nun zumindest kurz aufatmen kann. „Wirklich euphorisch kann ich derzeit aber nicht sein.“

Der Torschütze musste indes nach 60 Minuten verletzt ausgewechselt werden. „Er hat ein Stechen gespürt. Mir war schon klar, dass er nur Kraft für eine Stunde hat. Vielleicht habe ich zu lange mit dem Wechsel gewartet“, sagte Arrasate. Auf den Jaguar verzichten wollte er auf keinen Fall. „In den 60 Minuten leistet er mehr als manch anderer Spieler in der kompletten Spielzeit.“ Wobei das eher auf die Laufstrecke zutrifft, die Asano absolviert. Denn in Sachen Tore und Vorlagen fällt der Ex-Profi des VfL Bochum und VfB Stuttgart eher in die Kategorie Chancentod. In 26 Einsätzen für Real Mallorca kommt Asano auf drei Treffer. Durchschnittlich netzt der Japaner nur alle 1.312 Minuten ein. Einen Jaguar bekommt man eben nur selten zu sehen. Wer weiß, ob er sich am Samstag (4.10.) beim Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao aus dem Dickicht schleicht.

Donald Trump und mehr Geld

Wesentlich öfter im Rampenlicht steht bekanntermaßen Donald Trump, der nun in der Fußballschule auf Mallorca ausgebildet wird. Natürlich geht es nicht um den US-Präsidenten, sondern um einen gleichnamigen Achtjährigen. Der Sohn nigerianischer Auswanderer wechselte von Sporting Ciutat de Palma zu Real Mallorca, was der Club stolz verkündete. Der nun doch auffällige Name sorgte für Aufregung in den sozialen Netzwerken.

In der gleichen Woche der Trump-Verpflichtung bekam Real Mallorca auch einen fetten Batzen Geld aus den USA. Die US-amerikanische Eigentümergemeinschaft des Clubs rund um Präsident Andy Kohlberg hat das Kapital um 8,6 Millionen Euro erhöht. Die Finanzspritze nutzte der Verein, um sich die beiden Barça-Talente Pablo Torre und Jan Virgili leisten zu können. Ersterer zählte in den ersten Spielen zum Stammpersonal, überzeugte aber wenig. Letzterer begeisterte das Publikum in Kurzeinsätzen, fehlt den Mallorquinern aber derzeit wegen der U20-WM. Dort droht Spanien nach dem ersten verlorenen Spiel das Aus in der Gruppe. Nach der Partie gegen Bilbao steht die nächste Länderspielpause an. Im Anschluss geht es erneut auswärts gegen den FC Sevilla. Dann dürfte Virgili wieder dabei sein. Das nächste Heimspiel steigt erst am 26. Oktober gegen Levante.

So läuft es bei den Viertligisten

Wer so lange nicht auf Fußball verzichten mag, kann sich die Spiele der mallorquinischen Viertligisten zu Gemüte führen. Dort ist Atlético Baleares gut unterwegs. Nach einem Ausrutscher in der Vorwoche gewann der Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann auswärts mit 2:0 gegen Barbastro. Jaume Tovar erzielte bereits seinen fünften Treffer im vierten Spiel. Damit steht er nur knapp unter seiner Zahl der kompletten Vorsaison.

Atlético Baleares rangiert punktgleich mit Reus und Barça B an der Tabellenspitze. Mit Poblense und Andratx gibt es zwei weitere Inselteams in der Liga, die ebenfalls anständig gestartet sind und derzeit Sechster und Siebter sind. Der Tabellenerste steigt am Ende der regulären Saison direkt auf, die Mannschaften auf den zweiten bis fünften Platz haben in den Play-offs noch eine Chance.

Am Sonntag (5.10., 18.30 Uhr) empfängt Atlético Baleares im Estadi Balear SD Ibiza. Alternativ spielt Poblense um 12 Uhr gegen Sant Andreu. Die Woche drauf kommt es zum mallorquinischen Derby Andratx gegen Atlético.

Abonnieren, um zu lesen