Neues WTA-Tennisturnier auf Mallorca: Sabine Lisicki fehlt überraschend, dafür kommen die Supertalente

Edwin Weindorfer kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Der österreichische Sporteventveranstalter hat mit einem WTA-Turnier aus Santa Ponça einen etablierten Tennisstandort gemacht. Vor fünf Jahren lösten die Männer die Frauen ab. „Gleichberechtigung liegt mir aber am Herzen. Zudem haben viele Sponsoren und Partner gefragt, ob wir nicht wieder Damentennis anbieten können“, so Weindorfer. Gesagt, getan. Ab Sonntag (5.10.) schlagen erneut die Frauen Bälle übers Netz.

Die Qualifikationsrunde und das Doppelturnier werden im Sportkomplex in Magaluf ausgetragen, das Einzelturnier auf den Sandplätzen in Santa Ponça. „Wir werden ein kleines Stadion aufbauen. 500 bis 600 Leute passen auf die Tribüne“, sagt Weindorfer. „Wenn wir in der Woche auf insgesamt 5.000 Zuschauer kommen, ist das ein gutes Ergebnis.“ Der Eintritt am Eröffnungswochenende ist kostenlos, danach kosten die Tickets bis zu 40 Euro pro Tag.

Warum Sabine Lisicki doch nicht kommt

Eigentlich sollte die einstige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki nach der Babypause ihr Comeback auf Mallorca feiern. Bereits vor Monaten war sie als Starspielerin des Turniers angekündigt worden. Daraus wird jedoch nichts. „Sie hat entschieden, erst 2026 auf den Platz zurückzukehren“, sagt Weindorfer, der der Rheinländerin bereits eine Wildcard für das nächste Turnier in Aussicht gestellt hat.

Die jetzigen Spielerinnen sind höchstens Tennisexperten bekannt. „Wir starten bewusst klein und wollen in den kommenden Jahren wachsen“, sagt Weindorfer. Die derzeitige WTA-Lizenz ist für vier Jahre gesichert. Der Österreicher plant bereits das Turnier von der 125er- in die 250er-Kategorie aufzustocken. Das bedeutet höhere Preisgelder, mehr Punkte für die Weltrangliste und dadurch im Endeffekt prominentere Spielerinnen. „Jetzt sind wir erst mal das Sprungbrett junger Talente in den Top-Bereich“, so der Veranstalter, der dabei besonders den deutschen Nachwuchs im Blick hat. Mit Mariella Thamm spielt eine 16-Jährige auf der Insel, Julia Stusek ist 17.

Regentage sind eingeplant

Fraglich ist, ob das Wetter mitspielt. Anders als beim ATP-Turnier im Juni gibt es im Oktober auf Mallorca keine Sonnengarantie. „Zwei bis drei Regentage haben wir einkalkuliert“, sagt Weindorfer. „Es wird sicherlich keine fünf Tage durchregnen.“ Der Österreicher überlegt auch, ob er das Damenturnier zeitgleich mit den Männern auf Rasen abhalten könne. „Dafür ist der Country Club aber zu klein.“ Selbst mit den fünf Sandplätzen stoße die Anlage an ihre Grenzen. „Wir wollen sie ausbauen und planen mit zwölf Sandplätzen.“ Zudem soll in Zusammenarbeit mit der Familie Klopp auch auf der anderen Straßenseite gegenüber vom Kreisverkehr ein neues Padelzentrum entstehen.

Wer kommt zum Padelturnier?

Wie beim ATP-Turnier im Juni ist zeitgleich zum Tenniswettbewerb ein Promi-Padelevent geplant. Denkbar ist, dass dann wieder Jürgen Klopp aufschlägt. Weindorfer will die Spieler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt geben. „Es werden auf jeden Fall ehemalige Fußballprofis dabei sein.“ Im Sommer waren das unter anderem Weltmeister Christoph Kramer, Jens Lehmann – oder auch Moderator Johannes B. Kerner.

Mitspielen wird Gabriela Sabatini. Die einstige Weltklassespielerin aus Argentinien ist Botschafterin des neuen Turniers auf Mallorca. „Sie wird vier Tage lang da sein und auch die Siegertrophäe überreichen“, kündigte Weindorfer an. Und eben beim Padelevent an den Start gehen. Als Ex-Tennisprofi dürfte sie da zum Favoritenkreis zählen.

Weitere Infos und Karten gibt es unter: mallorcawomenschampionships.com

