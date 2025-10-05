Einer der besten Basketballer aller Zeiten posiert im Trikot eines mallorquinischen Dorfclubs
Scottie Pippen macht derzeit Urlaub auf der Insel. Aber warum trägt er ein Fußballtrikot eines Fünftligisten?
Der Einstieg von Marco Asensio in den Vorstand des Fünftligisten auf Mallorca, Platges de Calvià, bringt schon wenige Tage später Resultate. Der 29-Jährige, der mittlerweile für Fenerbahçe spielt, gilt als großer Basketballfan. Nur so lässt sich erklären, warum einer der besten Basketballer aller Zeiten sich im Trikot des Dorfclubs von der Insel fotografieren ließ: Scottie Pippen.
"Aus der NBA in unser Paradies, den Stränden von Calvià", postete das Team am Samstag (4.10.) ein Foto mit der Chicago Bulls-Legende, die meist im Zusammenhang mit Michael Jordan genannt wird. Beide bildeten ein famoses Duo. Pippen steht auf dem Balkon eines Hotels und trägt das rote Trikot mit seinem Namen und der Nummer 33, mit der er früher immer spielte.
Scottie Pippen zeigt sich beim Bootsausflug auf Mallorca
Wie es zu der Trikotübergabe kam, ist nicht bekannt. Vielleicht haben Michael Jordan und Magic Johnson gegenüber Pippen von Mallorca geschwärmt. Beide waren in den vergangenen Jahren immer wieder im Urlaub auf der Insel. Vielleicht feierte Pippen vor zwei Wochen sogar seinen 60. Geburtstag auf der Insel. In den sozialen Netzwerken zeigt er sich, wie er mit der Yacht unterwegs ist:
Sechs NBA-Titel, zwei olympischen Goldmedaillen
Wer sich für die Karriere des 60-Jährigen interessiert, sollte unbedingt in die Michael Jordan-Doku "The Last Dance" auf Netflix reinschauen. Diese ist zwar bereits fünf Jahre alt und Pippen ist nur der "Sidekick", die Serie ist aber extrem sehenswert. Der Small Forward aus Arkansas gewann sechsmal die NBA und zweimal die Olympischen Spiele. 2004 beendete er seine Karriere, wenngleich er 2008 kurzzeitig sein Comeback in Skandinavien feierte.
