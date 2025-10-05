Sechstligist auf Mallorca qualifiziert sich für Copa del Rey, Real Mallorca blamiert sich wieder

Durch einen 3:1-Auswärtssieg gegen Lourdes hat der Sechstligist auf Mallorca Sant Jordi am Samstag (4.10.) die Qualifikation für die Copa del Rey geschafft. In der ersten Runde tritt der Inselclub gegen einen Erstligisten an. Ziemlich sicher wird das Real Mallorca sein. Und so wie die Teufelskicker derzeit drauf sind, wäre ein Sieg gar nicht mal so überraschend.

Der spanische Fußballverband führte in dieser Saison die neue Regel ein, dass in der ersten Pokalrunde die Reisekosten gering gehalten werden. Die Teams treffen räumlich gesehen auf den nächstbesten Gegner. Für den Sechstligisten aus Palma wäre das Real Mallorca. Offiziell ausgelost sind die Partien noch nicht. Gespielt wird auf dem Platz des Underdogs Ende Oktober. Es dürfte fast unmöglich werden, an Tickets heranzukommen.

Real Mallorca verliert vor der Länderspielpause

Nach dem schmeichelhaften 1:0-Sieg gegen Alavés in der Vorwoche hat Real Mallorca am Samstagabend in die diese Saison oft benutzte Spur des Verlierers zurückgefunden. Eine 1:2-Auswärtsniederlage gegen Athletic Bilbao ist zwar an sich kein Beinbruch, das Auftreten der Mallorquiner war aber mal wieder mehr als erschreckend.

In der ersten Halbzeit war Real Mallorca praktisch nicht anwesend. Nach einer Ecke traten die Verteidiger am Ball vorbei und auf den Fuß von iñaki Williams. Mithilfe des Videoschiedsrichters gab es Elfmeter, den der Gefoulte verwandelte. Athletic Bilbao war zufrieden mit der knappen Führung und verzichtete auf weitere Angriffe, die Mallorquiner konnten derweil schlichtweg nicht attackieren. So plätscherte das Spiel ohne Ereignisse bis in die Schlussphase vor sich hin.

Kommt nun der Trainerwechsel?

Mit einer verunglückten Flanke überraschte Samu Costa den Gegner nach 77 Minuten. Der Ball segelte zum Ausgleich ins lange Eck. Es war die einzige Chance von Real Mallorca im gesamten Spiel, und die war nicht geplant. Der Ausgleich hielt nicht lange. Bilbao schaltete wieder einen Gang hoch und traf fünf Minuten später erneut zur Führung. In der Schlussphase flog noch der Mallorquiner Antonio Sánchez vom Platz.

Durch die Niederlage ist Real Mallorca Letzter. Nach der Länderspielpause tritt das Team auswärts beim FC Sevilla an. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Verein die spielfreie Zeit für einen Trainerwechsel nutzt.