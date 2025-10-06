Mallorca bei der Copa del Rey: Das sind die Gegner der fünf mallorquinischen Mannschaften
Zwei Erstligisten kommen auf die Insel, Real Mallorca trifft auf ein Team aus Barcelona
Die fünf mallorquinischen Teams, die sich für die erste Runde der Copa del Rey 2025/26 qualifiziert haben, wissen nun, auf wen sie treffen werden. Real Mallorca muss nach Barcelona reisen und trifft dort auf den unterklassigen Atlètic Sant Just aus der Primera Regional Catalana. Für den Sant Jordi, Vertreter der mallorquinischen División de Honor, geht ein Wunsch in Erfüllung: Das Team empfängt den Erstligisten Osasuna, den man sich als Gegner ausdrücklich gewünscht hatte.
Girona kommt nach Inca
Der Drittligist Constància aus Inca darf sich auf ein echtes Fußballfest freuen – der Losentscheid bescherte dem Verein ein Heimspiel gegen Girona. Die Auslosung im Teatre Principal von Inca sorgte entsprechend für Jubelstimmung. Die beiden Viertligisten Atlético Baleares und Poblense spielen ebenfalls zu Hause: Baleares empfängt Nàstic Tarragona, Poblense den Traditionsclub CE Sabadell.
