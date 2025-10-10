Möglicher Trainerwechsel bei Real Mallorca: Saß der neue Coach schon im Stadion?

Kurz vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit am Samstagabend (4.10.) beim Spiel Athletic Bilbao gegen Real Mallorca fingen die Fernsehkameras Bilder ein, die symbolisch für die derzeitige Lage der Mallorquiner sind. Trainer Jagoba Arrasate sitzt alleine auf der Bank und zieht eine Schnute, als hätte man ihm gerade seinen Lolli weggenommen. Nach einer mal wieder erschreckenden Leistung verlor der Fußball-Erstligist von der Insel mit 1:2 und befindet sich mittlerweile auf dem letzten Tabellenplatz. Ein Trainerwechsel scheint derzeit nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Luis García Plaza war schon im Stadion

Seit Sommer 2024 absolvierte Real Mallorca 48 Spiele unter dem 47-Jährigen. Das Team holte dabei im Durchschnitt 1,1 Punkte. Arrasates Vorgänger Luis García Plaza (1,58 Punkte) und Javier Aguirre (1,35 Punkte) schnitten deutlich besser ab. García Plaza musste im März 2022 gehen, als der Inselclub erstmals unter seiner Leitung auf einen Abstiegsplatz rutschte. Unter Arrasate steht die Mannschaft mit Ausnahme des zweiten Spieltags durchgehend in der roten Zone. García Plaza schaute sich den einzigen Saisonsieg gegen Alavés im Stadion an. Das überrascht wenig, da er nach dem Engagement auf Mallorca die Basken trainierte und dort im Dezember entlassen wurde. Allerdings gibt es nur wenige Trainer, die so einen bleibenden Eindruck auf der Insel hinterlassen haben wie der 52-Jährige, der damals sogar weinte, als ihm das Aus verkündet wurde. Die Tür für eine Rückkehr steht sperrangelweit offen.

Javier Aguirre musste hingegen gehen, weil die Vereinsverantwortlichen nicht glaubten, dass man mit dem Mexikaner den nächsten Schritt machen kann. Trotz dreier Klassenerhalte und einem Einzug ins Pokalfinale. Arrasate legte in der vergangenen Saison einen Blitzstart hin, und nach der Hinrunde schien der Plan der Clubbosse aufzugehen. Real Mallorcas Abwehr funktionierte prima, auch durch die gute Vorarbeit von Aguirre. Im Angriff war der Verein trotz kleinerer Schwächen treffsicher.

In der Rückrunde kamen dann erste Zweifel auf. Arrasate wechselte immer wieder die Formation. Der Erfolg blieb aus. Das angesammelte Punktepölsterchen schmolz, und der internationale Wettbewerb wurde leichtfertig verspielt. Im Sommer steckten die US-amerikanischen Eigentümer noch mal Millionen in den Verein, um besonders die Offensive aufzurüsten. Zu sehen ist davon wenig. Gegen Bilbao war eine verunglückte Flanke von Samu Costa die einzige Torchance, die prompt zum überraschenden Ausgleich führte.

Was sagt der Trainer dazu?

„Wir stehen zu Recht da unten in der Tabelle“, sagte Arrasate bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Besonders die Anfangsphase samt Gegentreffer war ihm ein Dorn im Auge. „Wenn man den Anpfiff verschläft, kann man kein Spiel in der ersten Liga gewinnen.“ Wobei das auch auf die Abwehr zutrifft. Die Hausherren aus Bilbao, die nach der frühen Führung das Ergebnis verwaltet hatten, mussten nur kurz einen Gang hochschalten, um erneut zu treffen.

Die nun anstehende Länderspielpause wäre der perfekte Zeitpunkt, um den Trainer zu wechseln. Dass Arrasate weiterhin im Sattel sitzt, zeigt das große Vertrauen der Clubverantwortlichen. „Wir werden uns nun zwei Wochen lang den Kopf zermürben, und dann geht es weiter“, erklärte der 47-Jährige seinen Plan. Für ihn sind es lediglich Kleinigkeiten, die zum Erfolg fehlen. Hoffnung macht die baldige Rückkehr von Jan Virgili, der die Flügel beleben kann. Der Neuzugang spielt am Samstag (11.10.) mit der spanischen U20-Nationalmannschaft das WM-Viertelfinale (der Gegner stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest). Bei einer Pleite wäre der 19-Jährige beim Auswärtsspiel gegen den FC Sevilla am Samstag (18.10.) dabei. Kommt Spanien ins Halbfinale, stünden im Anschluss das Finale oder das Spiel um Platz drei an. Umso länger würde dann Virgili fehlen.

Pokalauslosung

Zuletzt wurde zudem die erste Runde der Copa del Rey ausgelost. Real Mallorca muss auswärts beim unterklassigen Club Atlètic Sant Just ran. Der mallorquinische Sechstligist Sant Jordi empfängt Osasuna. Auch Fünftligist Constància Inca hat mit Girona einen Erstligaverein zu Gast. Die beiden Viertligisten Atlético Baleares und Poblense spielen ebenfalls zu Hause: Baleares empfängt Nàstic Tarragona, Poblense den Traditionsclub CE Sabadell.

