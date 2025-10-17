Der Tui Palma Marathon Mallorca treibt 8.500 Sportler auf die Strecke

Am Sonntag (19.10.) steht Palma wieder ganz im Zeichen des TUI Palma Marathon Mallorca: Ab 8 Uhr morgens (zuerst sind die 2.300 Läufer über die zehn Kilometer dran) starten rund 8.500 Läuferinnen und Läufer in Richtung Hafen. 93 Prozent von ihnen kommen aus dem Ausland, teilt die TUI mit. Der Wettbewerb ist auch im 21. Jahr ungebrochen populär: Bereits vor zwei Monaten waren alle Startplätze vergriffen – so früh wie nie zuvor.

Diejenigen, die sich die volle Distanz über 42,195 Kilometer geben – 1.500 Startplätze standen hier zur Verfügung –, starten genauso wie die 4.700 Halbmarathonläufer um 8.15 Uhr und laufen zunächst zum Einkaufszentrum Portopí, von dort wieder zurück Richtung Zentrum und direkt weiter nach Portitxol, wo die nächste Wende ansteht, bevor sich das Feld dann auf eine Sightseeing-Route durch die Altstadt begibt. Danach geht es noch ein zweites Mal auf diese Route.

Höhenunterschied als Herausforderung

Die Strecke hat es in sich und ist nicht nur aufgrund des Kopfsteinpflasters in der Altstadt, sondern auch wegen des vergleichsweise deutlichen Höhenunterschieds von 221 Metern eine Herausforderung. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass in Palma neue Bestzeiten aufgestellt werden. 2022 war der Marokkaner Aziz Boutoiz mit einer Zeit von zwei Stunden und 27 Minuten für einen neuen Rekord zuständig. Das ist ein ganzes Stück entfernt vom Kenianer Eliud Kipchoge, der beim Marathon in Berlin 2018 nur zwei Stunden und eine Minute brauchte und damit den bis dato gültigen Weltrekord aufstellte.

Rein von der Anzahl her werden die deutschen Teilnehmer dominieren: Rund 39 Prozent aller, die in Palma an den Start gehen, stammen aus Deutschland. Auf Platz 2 folgen die Briten mit einem Anteil von 21 Prozent. Und noch mehr interessante Zahlen: Das Rennen hat sich als die Laufveranstaltung mit dem höchsten Anteil an weiblichen Sportlerinnen in Spanien und einem der höchsten in Europa etabliert: 46 Prozent aller Anmeldungen stammen von Frauen, und beim 10-Kilometer-Lauf sind die Männer sogar in der Minderheit, hier sind 54 Prozent der Teilnehmer Frauen. Kurios ist eine weitere Statistik: Die Altersgruppe mit den meisten Teilnehmern ist diesmal die zwischen 25 und 29 Jahren. Bisher war die Altersgruppe zwischen 40 und 45 meist zahlenmäßig die größte.

Vorjahressiegerinnen mit dabei

Wer sich am Ende durchsetzt, ist natürlich noch nicht ausgemacht, das Teilnehmerfeld allerdings sieht auf dem Papier stark aus. Die Siegerinnen von 2023 (Shannon Barton aus Großbritannien) und 2024 (Annika Uckel aus Deutschland) sowie die Zweitplatzierte der letztjährigen Ausgabe (Hannelore Polleunis aus Belgien) laufen erneut den Marathon mit. Mit dabei ist auch der Brite Martin Bush, der bereits zum 20. Mal am TUI Palma Marathon Mallorca teilnimmt. Auch sonst ist er ein Veteran: In seiner Karriere hat Bush bereits mehr als 1.200 Marathons absolviert.

Am Freitag wird der dreifache Weltmeister und Triathlet Mario Mola aus Palma bei der Pressekonferenz vor dem Rennen die „Goldene Startnummer“ als Anerkennung für seine erfolgreiche sportliche Karriere und als führende Persönlichkeit des mallorquinischen Sports erhalten.

