Der Knoten ist geplatzt: Real Mallorca feiert ersten Auswärtssieg in Sevilla

Überraschung in der Primera División: Fußball-Erstligist Real Mallorca hat am Samstagnachmittag (18.10.) sein Auswärtsspiel beim favorisierten FC Sevilla mit 3:1 gewonnen. Damit feierten die Mallorquiner ihren ersten Sieg auf fremdem Platz in dieser Saison und am 9. Spieltag erst den zweiten Triumph in dieser Saison. Für Trainer Jagoba Arrasate, der stark unter Druck stand, ist der Sieg eine Erlösung.

Dabei lief es zu Beginn des Spiels wieder einmal gar nicht nach den Vorstellungen der Gäste. Die Hausherren, bis dato immerhin Tabellensechster, gaben gegen das Schlusslicht von der Insel direkt den Ton an. Es dauerte nur eine Viertelstunde, da landete der Ball zum ersten Mal im Tor von Real Mallorca. Ruben Vargas versenkte eine Vorlage von José Ángel Carmona zur Führung der Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit trifft nur noch Real Mallorca

Doch diese legten nicht nach und in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild komplett. Real Mallorca kam immer besser in die Partie und drehte das Spiel innerhalb von zehn Minuten. Zunächst war es der Torschütze vom Dienst, Vedat Muriqi, der in der 67. Minute den Bann brach und nach einer schönen Vorarbeit des seit Wochen stark aufspielenden Talents Jan Virgili mit dem linken Fuß zum Ausgleich traf.

In der 72. Minute war dann Mateo Joseph zur Stelle und schob nach einem Konter auf Zuspiel von Johan Mojica zum 1:2 ein. Und weitere fünf Minuten später war Joseph erneut zur Stelle und traf im Strafraum zum 1:3.

Raus aus dem Keller

Mit dem Sieg kletterte Real Mallorca vorerst aus dem Tabellenkeller auf den 16.Tabellenplatz. Mit einem weiteren Sieg im Heimspiel gegen Levante am Sonntag (26.10.) um 14 Uhr könnte der Inselclub den Anschluss ans Mittelfeld schaffen.