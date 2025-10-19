Deutscher Doppelsieg beim Tui Palma Marathon Mallorca

Der Deutsche Thomas Kühlmann hat die 21. Ausgabe des Tui Palma Marathon Mallorca gewonnen: Der 1990 geborene Athlet aus Wernigerode im Harz ist in der Berglauf-Szene kein Unbekannter. Zahlreiche Rennen hat Kühlmann in dieser Disziplin bereits gewonnen. Auf Asphalt gab der 35-Jährige jetzt in Palma sein Debüt und siegte gleich bei seinem ersten Marathon auf der Straße.

Kühlmann kam in Palma nach 2:31.48 Stunden ins Ziel und war damit rund drei Minuten langsamer als der Marokkaner Aziz Boutoiz bei der vergangenen Ausgabe. Kühlmann lieferte sich lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Landsmann René Menzel, der in Palma bereits zwei Siege auf den anderen Distanzen gefeiert hatte: 2023 im Halbmarathon und 2024 über die 10 Kilometer. Dritter beim Marathon wurde Robert Stolzlederer aus Österreich.

Rebecca Robisch setzt sich bei den Frauen durch

Bei den Frauen setzte sich über die Langdistanz ebenfalls eine Deutsche durch: Die aus dem mittelfränkischen Roth stammende Rebecca Robisch benötigte für die gut 42 Kilometer 2:46.21 Stunden und kam mehr als vier Minuten vor der Zweitplatzierten Hannelore Polleunis ins Ziel. Die Belgierin hatte den Marathon 2024 für sich entschieden. Dritte wurde die Norwegerin Elisabeth Rustad-Nilssen.

Die Duathletin und Triathletin Robisch ging wie ihr Pendant bei den Männern in Palma das erste Mal beim Marathon an den Start. Ausgerechnet hatte sie sich durchaus etwas vor dem Start: "Ich habe schon mit einem Platz auf dem Podium geliebäugelt", sagte sie nach dem Zieleinlauf. Die 37-Jährige hat bereits internationale Wettkampferfahrung. 2011 und 2013 holte sich die Fränkin in der Triathlon-Staffel bei den Europameisterschaften jeweils die Goldmedaille.

Kurz vor Olympia

2016 scheiterte Robisch als beste Deutsche an den internen Vorgaben der Triathlon-Union und des Deutschen Olympischen Sportbundes für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Als dann neben Anne Haug vier weitere Athletinnen nominiert wurden, die schlechter abgeschnitten hatten als Robisch, rief diese unter anderem das Landgericht Frankfurt/Main an, das daraufhin entschied, dass die deutschen Teilnehmerinnen neu nominiert werden müssen. Rebecca Robisch bekam wieder keinen Startplatz und beendete daraufhin ihre Karriere als Triathletin.

Die anderen Siegerinnen und Sieger

Bereits am früheren Vormittag liefen die Gewinner über die anderen beiden Disziplinen ins Ziel ein. Beim Halbmarathon triumphierte bei den Frauen ebenfalls eine Deutsche: Die 26-jährige Influencerin und Model Maike Nitsch aus Hessen holte sich den Sieg über die 21 Kilometer in einer Zeit von 1:20.46 Stunden.

Bei den Männern gewann der Schotte William Beattie in 1:11.53 Stunden. Die kurze Distanz über die 10 Kilometer war eine rein französische Angelegenheit. Bei den Männern siegte Anthony Baumal in 32:21 Minuten. Schnellste Frau in 38:08 Minuten war Maïwenn Le Corre.

Insgesamt sind beim Marathon in Palma rund 9.000 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen. Die meisten Teilnehmer kamen aus Deutschland. Immerhin 39 Prozent aller Sportler waren Deutsche. Auf Platz 2 lagen die Briten mit 21 Prozent.

Die Begeisterung in der Stadt war bei herrlichem Wetter groß. Die Organisatoren von Kumulus zählten rund 30.000 Zuschauer an der Strecke, die großteils durch die Altstadt von Palma und am Paseo Marítimo entlang führte.