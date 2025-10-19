Tui-Chef Sebastian Ebel: "Der Marathon ist eine Art Dank an die einheimische Bevölkerung"

Charme-Offensive eines Reisegiganten: Der Tui-Chef Sebastian Ebel hat am Samstagabend (19.10) in Palma die Gründe dargelegt, wieso sein Konzern wieder Marathons und andere Sportveranstaltungen an touristischen Destinationen sponsert. "Es ist eine Art Dank an die einheimische Bevölkerung", sagte der 62-Jährige bei einem Empfang in der Beletage des historischen Stadtpalastes Casal del Marqués de la Torre, der heute Sitz der Architektenkammer ist. An dem Tui Palma Marathon Mallorca nehmen an diesem Sonntag 8.500 Läuferinnen und Läufer teil. Das Unternehmen geht von 30.000 Zuschauern am Straßenrand aus. Ein solcher Lauf bringe Einheimische und Gäste zusammen, so der Vorstandschef.

Tui hatte das Sponsoring des von dem Konzern mitgegründeten Laufs erst 2024 wieder aufgenommen. Hintergrund war und ist die in den vergangenen Jahren immer weiter angeschwollene Kritik an den Folgen des Massentourismus. "Wir haben viele Treffen mit Menschen gehabt, die sich Sorgen über den Tourismus machen. Wir nehmen das sehr ernst. Deswegen ist es so wichtig, den Menschen, die hier leben, etwas zurückzugeben", so Ebel in seiner englischsprachigen Begrüßung der rund 200 Gäste. Der Reisekonzern stellt seither auch in anderen Mittelmeer-Destinationen Marathon-Läufe auf die Beine sowie neuerdings auch Socca-Turniere, eine Fußball-Variante Sechs gegen Sechs. Hinzu kommt die Unterstützung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekten über die Tui Care Foundation.

Nicht Wachstum um des Wachstums willen

"Mallorca ist nicht unsere Insel und auch nicht die Insel unserer Gäste. Es ist die Insel der Menschen auf Mallorca", sagte Ebel. "Wir sind nicht diejenigen, die Wachstum um des Wachstums willen wollen. Wir sind diejenigen, die glückliche und zufriedene Kunden wollen und das heißt, dass die Menschen in den Destinationen glücklich und zufrieden sein müssen."

Wobei es natürlich auch noch andere Gründe gibt, einen Marathon zu sponsern, allen voran die Markenpflege. "Sun, Fun, Run", lautet der griffige Slogan. Zudem tragen derartige Großveranstaltungen auch dazu bei, Flieger und Hotels zu füllen. Unter den rund 200 geladenen Gästen waren denn auch viele Hoteliers, mit denen Tui auf der Insel zusammenarbeitet sowie auch einige zumindest indirekte Mitbewerber von Tui, allen voran der Chef der Barceló-Kette Simón Pedro Barceló. "Uns ist wichtig, dass wir gute Beziehung zu unseren Mitbewerbern haben - es ist eine kleine große Welt", sagte Ebel. "Wir wollen unser Geschäftsmodell schützen, und wir sind alle im gleichen Boot."

Ganz unmittelbar gilt das auch für die Mitarbeiter von Tui selbst. Ihr Chef sieht den Marathon auch als Teambuilding-Maßnahme: "Nach Corona verlief die Rückkehr ins Büro nicht immer so, wie wir es uns wünschten, und es ist sehr wichtig, Dinge zusammen zu unternehmen." Unter den 8.500 Teilnehmern sind denn auch Hunderte Tui-Beschäftigte.