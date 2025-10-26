Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Real Mallorca holt Unentschieden im Regen-Match gegen Levante

Pablo Maffeo erzielte den Ausgleich, nachdem die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gegangen warn

Redaktion MZ

Real Mallorca hat am Sonntagmittag (26.10.) gegen UD Levante ein 1-1 geholt. Bei regnerischem Wetter gingen die Gäste im Stadion Son Moix in der 22. Minute durch ein Tor von Etta Eyong in Führung. Die Inselkicker von Trainer Jagoba Arrasate, die das Spiel über weite Strecken dominierten, konnten in der 79. Minute durch Pablo Maffeo ausgleichen.

Zwei Punkte Abstand auf die Abstiegsränge

Real Mallorca steht nach zehn Saisonspielen mit 9 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt zwei Punkte. /pss

