James Morrison gewinnt Golfturnier Rolex Grand Final auf Mallorca

Der Engländer James Morrison hat am Sonntag (2.11.) das Rolex Grand Final auf Mallorca gewonnen. Das Turnier im Golfclub Alcanada ist der Abschluss der "Road to Mallorca", einer Turnierserie, bei der Startplätze für die DP World Tour ausgespielt werden.

Morrison lochte mit 15 Schlägen unter Par ein und brauchte drei Schläge weniger als der Italiener Stefano Mazzoli. Als Caddie stand ihm sein 13-jähriger Sohn Finley zur Seite. Morrison ist der siebte Engländer, der das Turnier gewann.

Auch ein Österreicher dabei

Durch den Sieg springt er in der Gesamtwertung auf den sechsten Platz. Die Turnierserie gewann der Südafrikaner JC Ritchie, dem auf Mallorca der siebte Platz reichte. Als Dritter bekommt auch der Österreicher Maximilian Steinlechner einen Startplatz auf der DP World Tour.