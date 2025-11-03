Keine Tore, keine Punkte: Schwarzes Wochenende für Real Mallorca und Atlético Baleares

Satz mit x, das war wohl nix für die beiden großen Fußballvereine auf Mallorca: Real Mallorca hat am Sonntagabend (2.11.) sein Auswärtsspiel bei Real Betis in Sevilla mit 0:3 verloren. Den Viertligisten von Eigentümer Ingo Volckmann erwischte es beim 0:4 in Reus noch härter.

Real Mallorca hatte bei der Partie beim Tabellensechsten Betis wenig entgegenzusetzen. Das Team von Trainer Jagoba Arrasate zeigte in allen Mannschaftsteilen eine schwache Leistung und verlor verdient mit 0:3. Das Spiel war dabei in der ersten Halbzeit bereits entschieden.

Drei Tore in der ersten Halbzeit

Die Gastgeber lagen bereits in der 10. Minute nach einem Treffer von Antony in Front. Danach folgte die beste Phase der Gäste, die zumindest ein wenig mehr Druck nach vorne machten, allerdings ohne auch nur die geringste Torgefahr auszustrahlen.

So war Antony in der 34. Minute erneut zur Stelle und traf zum 2:0 für die Hausherren. Und spätestens nach dem 3:0 durch Ezzalzouli in der 37. Minute war die Partie entschieden. Real Mallorca fehlte es an allem, auch der finnische Torwart Lucas Bergström hatte ein unglückliches Debüt und konnte keine Sicherheit ausstrahlen.

Real Mallorca rutschte nach der Pleite auf den 17. Tabellenplatz ab, punktgleich mit Valencia, das auf dem ersten Abstiegsplatz steht. Die nächste Partie für Real Mallorca steht am Sonntag (9.11.) um 18.30 Uhr daheim gegen Getafe an.

Hohe Pleite für Atlético Baleares

Atlético Baleares unterlag unterdessen ebenso chancenlos mit 0:4 in Reus. Bereits in der 5. Minute flog Jaume Pol mit einer roten Karte vom Feld. Danach war es für die Gäste in Unterzahl schwierig, auf einen grünen Zweig zu kommen. Allerdings gaben sich die Inselkicker nach dem 1:0 für Reus in der 22. Minute nicht auf und konnten Torchancen generieren, die allerdings nicht in Treffern mündeten.

Nach der Pause erhöhten die Hausherren dann nach und nach auf 4:0, wenngleich sich die Gäste weiter Chancen erspielten. Atlético Baleares kassierte damit die dritte Niederlage der Saison und droht den Anschluss an die Spitze zu verlieren.