Knapper Sieg gegen Getafe: Real Mallorca verlässt die Abstiegsplätze

Real Mallorca hat endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. In einer umkämpften und wenig hochklassigen Begegnung rangen die Mallorquiner am Sonntagabend (9.11.) im Son Moix Getafe mit 1:0 nieder.

Das Tor des Tages entstand durch den besten Spielzug in der 14. Minute. Samu Costa schickte Mojica auf dem linken Flügel auf die Reise. Der Außenverteidiger flankte punktgenau und Mallorcas Torjäger vom Dienst Vedat Muriqi drückte den Ball mit dem rechten Fuß über die Linie. Es ist bereits sein sechster Saisontreffer, nur drei Spieler in Spaniens erster Liga trafen öfter.

Ersatzkeeper patzt schon wieder

So schöne Angriffe waren leider Mangelware im Spiel. Real Mallorca versuchte, den knappen Vorsprung zu verwalten. Außer ein paar Fernschüsse und Standardsituationen fiel Getafe wenig ein. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließ Mallorcas Ersatztorwart Bergström eine Hereingabe fallen. Seine Abwehrleute klärten auf der Linie.

In der zweiten Halbzeit hätten die Mallorquiner den Sack zumachen können, jedoch vergab Sergi Darder völlig frei aus elf Metern. Das sollte sich nicht rächen, da die Gäste weiter kaum Gefahr entfachten.

Nach der Pause geht es gegen den Dritten

Durch den Sieg konnte Real Mallorca die Abstiegsplätze verlassen und steht nun auf Platz 15 mit zwei Zählern Vorsprung. Trainer Jagoba Arrasate kann in der Länderspielpause etwas ruhiger arbeiten. Danach geht es auswärts zum Tabellendritten Villarreal. Dort Punkte mitzunehmen, wird eine schwierige Aufgabe.