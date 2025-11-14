So nachhaltig ist der Tui Palma Marathon Mallorca

20 Halbliter-Plastikflaschen braucht es, um ein Teilnehmershirt für den Tui Palma Marathon Mallorca am Sonntag (19.10.) herzustellen. Dass recyceltes Material verwendet wird, ist nur eine von vielen Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die der deutsche Reisekonzern anstößt. „Das Thema ist uns unglaublich wichtig – ob beim Marathon oder im Kerngeschäft. Der Urlaub auf Mallorca ist so schön, weil es intakte Natur gibt. Die wollen wir für kommende Generationen erhalten“, sagt Rebecca Gerigk, Tui-Sprecherin für Nachhaltigkeit und Moderatorin des Podcasts „Da sind wir dran, oder?“.

„Jeder Urlaub hinterlässt einen Fußabdruck. Wir wollen diesen Fußabdruck so klein wie möglich halten und gleichzeitig Positives fördern – für Mensch, Natur und Klima “, sagt Gerigk. Deshalb hat sich Tui konkrete CO₂-Reduktionsziele* gesetzt: Bis 2030 sollen die Emissionen bei Flugreisen um 24 Prozent, bei Kreuzfahrtschiffen um über 27,5 Prozent und bei Hotelübernachtungen um 46,2 Prozent sinken – jeweils im Vergleich zu 2019. Spätestens 2050 will Tui im gesamten Unternehmen und entlang der Lieferketten Netto-Null-Emissionen erreichen.

„98 Prozent unserer Emissionen entstehen in den Bereichen Airline, Kreuzfahrt und Hotels. Und da gibt es einen regelrechten Blumenstrauß an Möglichkeiten, sie zu reduzieren“, erklärt Gerigk. Bei den Flugreisen helfe vor allem die Modernisierung der Flotte. „Die Boeing 737 ist ein typischer Mallorca-Flieger. Das jüngste Modell verbraucht rund 14 Prozent weniger Treibstoff als seine Vorgänger.“ Bei den Kreuzfahrtschiffen ist einer der wichtigsten Hebel, die Emissionen im Hafen zu senken sowie die Nutzung von Landstrom. Denn sobald ein Schiff im Hafen an Landstrom angeschlossen ist, können die Motoren abgeschaltet und direkt Emissionen vermieden werden. Hier geht es laut der Sprecherin voran: Dieses Jahr gab es bei den Schiffen von Tui Cruises bereits über 100 Landstromanschlüsse – mehr als im gesamten Jahr 2024.

Wie können Mallorca-Hotels effizienter werden?

In den Hotels liegt der Fokus auf Energieeffizienz, grünem Stromeinkauf und eigener Stromproduktion. Derzeit betreibt Tui in 19 Ländern Photovoltaikanlagen – von Costa Rica über Senegal und die Kapverden bis nach Thailand und auf die Malediven. Auch innerhalb der Hotels gibt es Fortschritte: Seit 2022 hat Tui die Menge an Einwegplastik im eigenen Hotelportfolio um rund 19 Prozent pro Gästeübernachtung reduziert. Wie das funktioniert, zeigt der Robinson Club Cala Serena: Dort stehen Wasserspender bereit, an denen Gäste ihre Flaschen wieder auffüllen können.

Der Konzern engagiert sich auch in den Reiseländern selbst, um Natur zu schützen und lokale Gemeinschaften zu stärken. Die Tui Care Foundation – eine unabhängige Stiftung – pflanzt auf Mallorca derzeit den Tui Forest: Bis Ende 2028 sollen dort 42.000 feuerresistente, einheimische Bäume und 6.000 Pflanzen wachsen – ein Beitrag zur langfristigen Regeneration der Inselnatur. Gleichzeitig unterstützt die Stiftung Bildungs- und Ausbildungsprogramme, die jungen Menschen in touristischen Regionen neue Perspektiven eröffnen.

Und der Tui Palma Marathon Mallorca?

Was den Tui Palma Marathon Mallorca mit der Nachhaltigkeits-Offensive des weltgrößten Reisekonzerns verbindet. Beim Marathon in Palma kommen Einheimische und Urlauber auf der Laufstrecke miteinander ins Gespräch, während Tui jedes Detail des Events prüft und verbessert. Und so sind neben den Laufshirts auch die Event-Bags aus wiederverwertetem Material. Auch sind viele Versorgungsstationen mit Mehrwegbechern ausgestattet, Müllbehälter zur Abfalltrennung stehen bereit, und die Anmeldung läuft papierlos.

„Nachhaltigkeit im Tourismus ist auch wie ein Marathon – jeder Schritt zählt“, sagt Gerigk. „Nur geht es bei uns nicht um eine Medaille aus recyceltem Material, sondern um ein anderes Ziel: die positiven Effekte des Tourismus für die Menschen vor Ort zu stärken, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern und Erlebnisse zu schaffen, die authentisch und nachhaltig sind.“

Allen, die mehr über Nachhaltigkeit und die Zukunft des Reisens erfahren möchten, empfiehlt Rebecca Gerigk den Podcast „Da sind wir dran, oder?". „Den kann man auch prima beim Joggen hören“, lacht sie.

* Die Ziele für Fluggesellschaften und Kreuzfahrten basieren auf den Scope-1- und Scope-3-Emissionen für Kraftstoff. Bei Hotels handelt es sich um Scope-1- und Scope-2-CO2e-Emissionen. Mehr Informationen auf: tuigroup.com/nachhaltigkeit