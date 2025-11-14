Tui macht Ernst mit der Marathon-Offensive im Mittelmeer – nach Mallorca folgen Rhodos und Zypern

Nach dem Tui Palma Marathon Mallorca ist vor dem Tui Marathon auf Zypern – und vor dem Tui Marathon auf Rhodos und ... Die Laufveranstaltung auf Mallorca war sozusagen der Versuchsballon des deutschen Reisekonzerns, nach zehn Jahren Pause wieder ins Sponsoring beliebter Volkssportveranstaltungen einzusteigen. Viele Jahre hatte Tui bereits den Marathon in Palma organisiert und finanziell unterstützt, bis dann 2013 in einer konzernweiten Entscheidung das Sponsoring eingestellt werden musste.

Und wie CEO Sebastian Ebel bereits in einem Interview im Frühjahr 2024 der MZ sagte, war der Plan des Reiseveranstalters eine eigene Marathon-Serie im Mittelmeerraum aufzuziehen. Man könne sich sehr gut vorstellen, in vier oder fünf für die Tui wichtigen Destinationen Laufveranstaltungen zu sponsern, sagte Ebel damals.

2026 kommt Paphos dazu

Der Anfang wurde mit Palma 2024 gemacht, 2025 zog dann Rhodos nach. Das Rennen fand Anfang April statt und zog mehr als 4.500 Läuferinnen und Läufer an. Auch hier erfand die Tui das Rad nicht neu, sondern unterstützte einen bereits seit zehn Jahren bestehenden Marathon als Hauptsponsor. Die Zusammenarbeit wurde zunächst auf drei Jahre festgelegt, aber laut dem zuständigen Tui-Manager für die Sportveranstaltungen, Magnus Hüttenberend, ist das Ziel bereits jetzt klar, die Partnerschaft längerfristig laufen zu lassen. „Rhodos ist ebenso wie Mallorca eine tolle Insel, der Hauptort hat wie Palma auch eine wunderschöne historische Altstadt, durch die die Route führt“, sagt Hüttenberend. Im kommenden Jahr wurde der Marathon auf Ende April verlegt. Dann gibt es bereits mehr Flugverbindungen auf die Insel und mehr Hotels dürften geöffnet sein.

Ebenfalls im kommenden Jahr neu dabei sein wird der Tui Marathon auf Zypern. Der soll im März 2026 in der an der Westküste gelegenen Urlauberhochburg Paphos steigen. Auch diese Veranstaltung gibt es bereits seit einigen Jahren, wird dann aber 2026 erstmals von der Tui gesponsert. Genügend Hotels seien auf Zypern vorhanden, so Hüttenberend. Unter anderem liegt ein Tui-Blue-Hotel direkt an der Strecke. Auf Zypern seien eher die Flugverbindungen in der Nebensaison die Herausforderung. Mehrere Tausend Läuferinnen und Läufer erwartet Tui zu dem Marathon auf der östlichsten Mittelmeerinsel.

Geht es auch nach Marokko?

Welche weiteren Marathonläufe rund um das Mittelmeer in den kommenden Jahren noch dazukommen, ist bisher noch nicht ausgemacht. Sebastian Ebel sprach im MZ-Interview unter anderem von Marokko als möglichem Standort für eine der Veranstaltungen. Laut Magnus Hüttenberend befindet sich der Reiseveranstalter aktuell in Gesprächen mit mehreren Veranstaltern von Laufevents in den Mittelmeer-Destinationen, fix ist bisher aber noch kein weiterer Lauf. „Wir wollen langfristige Partner finden, so wie Kumulus auf Mallorca, und es muss für beide Seiten passen“, sagt Magnus Hüttenberend.

Für den Hannoveraner Reisekonzern sind die Sponsoring-Aktivitäten der Marathonläufe ebenso wie anderer Sportveranstaltungen – beispielsweise der Tui Socca Champions League, die am vergangenen Wochenende auf Kreta stattfand – eine Win-win-Situation. Zum einen werden damit Zeiträume in der Nebensaison deutlich belebt, was mehr Urlauber in die Hotels der Tui spült. Zum anderen würden die Sportevents dafür genutzt, die Urlauber respektive das Unternehmen mit der örtlichen Bevölkerung zu verbinden, so Hüttenberend. Und das nicht nur in Sachen Völkerverständigung. Beim Marathon auf Rhodos etwa hatte der Konzern einen Stand aufgebaut, um einheimische Arbeitskräfte anzuwerben.

Mallorca-Event soll noch wachsen

Auf Mallorca gab es in diesem Jahr einen derartigen Stand nicht, aber für die kommenden Ausgaben des Marathons stellt Hüttenberend einen in Aussicht. Apropos kommende Ausgaben: Im Prinzip war das Hauptsponsoring für den Marathon auf Mallorca vorerst nur für drei Jahre geplant, bereits frühzeitig wurde das Engagement aber bis 2030 verlängert. Und das mit festen Zielen für die kommenden Jahre: Die Veranstaltung soll bereits 2026 bezüglich der Teilnehmerzahl wachsen können.

Schon im kommenden Jahr soll es mehr Startplätze geben. Die Verantwortlichen hoffen, dass für die Ausgabe 2026 mehr Menschen die Möglichkeit bekommen können, an den Start zu gehen. Auf jeden Fall zieht Hüttenberend nach dem zweiten Marathon in Palma eine rein positive Bilanz: „Uns bereitet das Event große Freude – und wir haben die Entscheidung, wieder ins Sponsoring einzusteigen, keinen Moment bereut.“

