Später Nackenschlag: Real Mallorca verliert trotz starker Leistung in Villarreal

Real Mallorca steht nach einem couragierten Auftritt in Villarreal am Ende mit leeren Händen da. Die Inselkicker verloren am Samstagabend (22.11.) beim FC Villarreal mit 1:2 – entscheidend waren erneut defensive Aussetzer in einem ansonsten reifen Auftritt der Mannschaft von Jagoba Arrasate.

Viel gekämpft

Die Partie begann denkbar schlecht für die Mallorquiner: Nach nur sechs Minuten brachte Gerard Moreno die Gastgeber in Führung, nachdem die Hintermannschaft der Roten einmal nicht im Bilde war. Die Reaktion aber fiel stark aus. Praktisch im Gegenzug nutzte Samu Costa eine schöne Kombination über Virgili und Pablo Torre und traf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich.

Mallorca fand danach immer besser ins Spiel. Aus einer stabilen Fünferkette heraus setzte das Team immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne. Antonio Sánchez, Pablo Torre, Virgili und Mateo Joseph sorgten dafür, dass Villarreal phasenweise kaum zur Entfaltung kam. Die beste Chance vor der Pause vergab Antonio, dessen Distanzschuss nur um Zentimeter am Pfosten vorbeistrich. Zur Halbzeit wäre eine Führung der Gäste nicht unverdient gewesen.

Entscheidende Szene kurz vor Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel drehte Villarreal auf, ohne jedoch zunächst zu klaren Chancen zu kommen. Mallorca verteidigte diszipliniert, doch der enorme läuferische Aufwand machte sich bemerkbar. Torhüter Bergström hielt seine Mannschaft mit einer spektakulären Fußabwehr gegen Mikautadze weiter im Spiel.

In der Schlussphase rückte Innenverteidiger Antonio Raíllo unfreiwillig in den Mittelpunkt. Zunächst entschied der Schiedsrichter nach einem Zweikampf mit Pape Gueye auf Elfmeter, doch der Videoschiedsrichter griff ein und der Strafstoß wurde wieder zurückgenommen. Wenige Minuten vor dem Ende folgte dann die entscheidende Szene: Eine Hereingabe von Buchanan bekam Raíllo im Strafraum nicht sauber geklärt, der Ball landete bei Oluwaseyi, der aus kurzer Distanz zum 2:1 für Villarreal einschob.

Damit steht einmal mehr Mallorcas große Schwäche im Fokus: Die Mannschaft kassiert zu leicht Gegentore – selbst in Spielen, in denen sie ansonsten vieles richtig macht. In Villarreal kämpften die Roten 85 Minuten lang um einen verdienten Punkt auf einem traditionell schwierigen Platz, gaben ihn aber in der Schlussphase doch noch aus der Hand.

Für Mallorca heißt es nun: Fehler analysieren und schnell abhaken. Das kommende Duell gegen Osasuna auf der Insel bekommt nach dieser unglücklichen Niederlage noch mehr Endspielcharakter. /somo

