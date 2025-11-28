Trotz Krise: Nationaltrainer schwärmt von Real-Mallorca-Talenten

Die Brötchen bei Real Mallorca werden auch immer kleiner. Man begnügt sich beim Inselclub mittlerweile mit den einfachen Dingen. Der Erstligist hat am Samstag (22.11.) mit 1:2 gegen den einstigen Erzrivalen Villarreal verloren. Statt verärgert zu sein, klopfen sich die Verantwortlichen auf die Schultern. Trainer Jagoba Arrasate habe ein sehr gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen, meinte er bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie. „Wenn wir weiter so spielen, holen wir auch irgendwann Punkte.“ Nach den früheren Ansprüchen von wegen Top-10-Club in Spanien klingt das nicht unbedingt.

Gegen das gelbe U-Boot – der Verein trägt den Spitznamen, weil die Fans vor Jahrzehnten mal den Beatles-Song auf der Tribüne auflegten – gerieten die Mallorquiner früh in Rückstand. Gerard Moreno, der 2014 mit dem Inselclub noch in die dritte Liga abgestiegen war, traf. Fast im direkten Gegenzug glich Real Mallorca durch Samu Costa aus. Im Anschluss war das Spiel ausgeglichen und die Arrasate-Elf war zeitweise sogar am Drücker. In der Schlussphase setzte sich die Qualität des Überraschungsdritten dann aber durch.

Real Mallorca spielt gegen machbare Gegner

Villarreal steckt somit weiter im Vierkampf um den Titel, den sich das Team derzeit mit Real Madrid, Atlético Madrid sowie dem FC Barcelona liefert. Die vier Vereine trennen vier Punkte. Real Mallorca steht mit zwölf Punkten nach 13 Spielen gerade so noch über den Abstiegsplätzen. Auf die Saison hochgerechnet reicht dieser Punkteschnitt ziemlich sicher nicht für den Klassenerhalt. Die gute Nachricht: Nach einem Drittel der Spielzeit sind die Mallorquiner in der Hinrunde bereits gegen alle Teams aus der oberen Tabellenhälfte angetreten. Jetzt geht es gegen die Kleinen.

Am Samstag (29.11., 14 Uhr) geht es im Abstiegsduell gegen Osasuna, eine der vier Mannschaften, die noch unter Real Mallorca in der Tabelle stehen. Es ist davon auszugehen, dass das Spiel kein Publikumsmagnet wird. Das befürchtet auch der Club, der bereits verschiedene Gegenmaßnahmen eingeleitet hat. Dauerkarteninhaber können vergünstigt weitere Tickets kaufen. Zudem wird eine kostenlose Paella vor der Partie aufgetischt. Beim Kauf eines Bieres gibt es ein zweites gratis.

Bald zwei Nationalspieler?

All das, um ein wenig Leben in das Stadion zu bringen. Bei den derzeitigen Temperaturen ist Überwindung gefragt, um sich so einen Kellergipfel anzutun, in dem zwei der schwächsten Offensiven der Liga aufeinandertreffen. Für Trainer Arrasate ist es immerhin eine besondere Partie, geht es doch gegen seinen langjährigen Arbeitgeber.

Trotz der bislang eher schwachen Saison sprach Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente erstaunlich offen darüber, wie interessant er die Inselkicker findet. Jan Virgili, der unlängst von der U20- in die U21-Nationalmannschaft aufgerückt ist, und Torwart Leo Román stünden auf seiner Kandidatenliste. Letzterer ist derzeit aber verletzt. In der Vergangenheit habe er auch schon über Antonio Raíllo oder Pablo Maffeo – debütierte für Argentinien und ist somit raus – nachgedacht.

Danach geht es im Pokal weiter

Nach dem Ligaspiel steht eine englische Woche an. Bereits am Dienstagabend geht es in der zweiten Runde der Copa del Rey weiter. Gegner ist der Viertligist Numancia. Real Mallorca wird wie üblich auf Ersatzspieler vertrauen und hoffen, sich nicht zu blamieren. Mit Atlético Baleares ist ein zweiter Inselclub im Pokal vertreten. Das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann spielt am Donnerstag im Estadi Balear gegen den Erstligisten Espanyol Barcelona. In der Liga bezwang der Viertligist zuletzt den Tabellenführer Poblense und ist nun Dritter.

Abonnieren, um zu lesen