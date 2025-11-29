Real Mallorca schenkt in der Schlussphase eine 2:0-Führung her

Fußball-Erstligist Real Mallorca hat am Samstag (29.11.) einen sicher geglaubten Sieg gegen Osasuna Pamplona noch aus der Hand gegeben. Wie schon in der Vorsaison wiederholte sich dabei die Geschichte für den Gastgeber. Durch das 2:2 verpasst Real Mallorca ein Vorrücken ins Mittelfeld der Tabelle.

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit ohne klare Chancen nahm das Spiel erst nach der Pause Fahrt auf. Ein energischer Vorstoß von Virgili führte in der 58. Minute zu einem Elfmeter, nachdem Boyomo den Mallorquiner im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Muriqi verwandelte sicher zum 1:0 – die Erleichterung auf den Rängen war deutlich zu spüren.

Schnell das 2:0 nachgelegt

Nur vier Minuten später traf Muriqi erneut, diesmal nach einem Pass von Virgili, den er mit einem präzisen Rechtsschuss abschloss – 2:0, und Son Moix jubelte. Alles sprach für einen verdienten Sieg, denn Osasuna wirkte geschlagen und ideenlos.

Doch den Hausherren entglitt die Partie. In der 82. Minute brachte eine zweifelhafte Freistoßentscheidung die Gäste zurück ins Spiel: Raúl García traf flach ins Eck zum 2:1. Statt Ruhe zu bewahren, verlor Mallorca die Kontrolle und ließ sich tief in die eigene Hälfte drängen.

Kopfballtor in der Nachspielzeit

Die Strafe folgte in der Nachspielzeit: Ein weiter Flankenball von Barja, verlängert von Torró, fand Boyomo, der sich gegen Mojica durchsetzte und aus kurzer Distanz zum 2:2-Endstand einköpfte.

Trainer Jagoba Arrasate muss sein Team nun wieder aufrichten – denn nach dem bitteren Déjà-vu heißt es: volle Konzentration auf den Copa-del-Rey-Auftritt bei Numancia am Dienstag (2.12.) um 19 Uhr. Das nächste Ligaspiel findet dann bereits am Freitag (5.12.) beim Aufsteiger und Tabellenschlusslicht Real Oviedo statt. /jk