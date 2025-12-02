Cata Coll stoppt DFB-Frauen – Rückspiel in Madrid am Dienstag entscheidet
Deutschland und Spanien kämpfen am Dienstagabend (2.12.) im Rückspiel um den Titel in der Women’s Nations League – das Hinspiel endete 0:0
Deutschland und Spanien stehen sich am Dienstagabend (2.12., 18.30 Uhr) im Finale der Women's Nations League gegenüber. Das Hinspiel endete mit einem torlosen Unentschieden in Kaiserslautern, auch weil Mallorcas Torfrau Cata Coll nicht zu bezwingen war.
Die Deutschen boten einen sehenswerten Angriffsfußball und spielten die Spanierinnen mit wenigen Ausnahmen komplett an die Wand. Immer wieder scheiterten sie jedoch an Coll oder dem Aluminium. Die eigentlich favorisierten Spanierinnen kamen nur zu Beginn der zweiten Hälfte nach vorne, trafen aber auch einmal den Pfosten.
Weltfußballerin fehlt verletzt
Im Rückspiel in Madrid wird sich Spanien sicher etwas mutiger zeigen. Wobei dem amtierenden Weltmeister mit der Weltfußballerin Aitana und Patricia Guijarro aus Palma zwei Schlüsselspielerinnen monatelang fehlen. Neben Cata Coll vom FC Barcelona wird die mallorquinische Angreiferin Mariona Caldentey vom FC Arsenal gefragt sein, um für Torgefahr zu sorgen.
Das Spiel wird in Deutschland von der ARD übertragen, in Spanien läuft es auf La 1 oder im Online-Stream bei RTVE Play.
