Mit Ach und Krach: Real Mallorca entgeht Pokal-Blamage

Ein gutes Pferd springt zwar nur so hoch wie es muss, im Fall von Real Mallorca hat es aber mit einem Bein die Balken heruntergeworfen. Der Erstligist ist am Dienstagabend (2.12.) einer Pokalblamage nur knapp entkommen - mal wieder. Gegen den Viertligisten Numancia gab es einen 3:2-Erfolg. Damit steht das Team in der dritten Runde der Copa del Rey.

Das Resultat ist der einzige positive Aspekt des Spiels. Über die Leistung der einzelnen Akteure sollte lieber der Mantel des Schweigens gehängt werden. Sind bereits die Stammspieler Real Mallorcas in der Formkrise, präsentierte sich die von Trainer Jagoba Arrasate ins Rennen geschickte B-Elf noch kläglicher.

Schnelle 2:0-Führung

Dabei ging es gut los. Javier Llabrés brachte die Teufelskicker nach acht Minuten in Führung, Abdón Prats erhöhte nach 25 Minuten auf 2:0. Die Messe schien gelesen. Doch der Viertligist gab sich nie auf und erzielte kurz nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer. Wer weiß, wie das Spiel ausgeht, wenn Numancia in der Folge Real Mallorca nicht einen Elfmeter förmlich geschenkt hätte. Prats verwandelte sicher.

Nach 75 Minuten verkürzte Numancia erneut und scheiterte noch an der Latte. Der Ausgleichstreffer wäre verdient gewesen. So mogelt sich Real Mallorca in die dritte Runde und entgeht der Blamage gegen einen Viertligisten, die das Team bereits in der vergangenen Saison schlucken musste.

Espanyol Barcelona kommt am Donnerstag

Mit Atlético Baleares kann ein zweiter Inselclub am Donnerstag nachziehen. Auch hier kommt es zum Duell erste gegen vierte Liga. Der Club des deutschen Präsidenten Ingo Volckmann empfängt Espanyol Barcelona, die mutmaßlich auch auf Reservisten setzen werden. Die Chancen für den Außenseiter stehen deswegen gar nicht so schlecht.

In der Liga geht es für Real Mallorca am Freitagabend auswärts gegen Oviedo weiter. Um dort Punkte mitzunehmen, muss sich das Team deutlich verbessern.