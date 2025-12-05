Nach Sensation im Pokal: Atlético Baleares bekommt ein Superlos in der nächsten Runde

Atlético Baleares hat die Sensation geschafft und den Erstligisten Espanyol Barcelona am Donnerstagabend (4.12.) aus dem Pokal geworfen. Der Viertligist zog durch einen 1:0-Heimsieg in die dritte Runde ein. Dort darf sich der Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann auf ein Superlos freuen. Gespielt wird bereits in zwei Wochen.

ATB-Trainer Luis Blanco setzte auf die wohl bekannteste Taktik aller Außenseiter im Fußball: Er parkte mit einer Fünferkette quasi den Mannschaftsbus vor dem Tor und hoffte auf Nadelstiche in der gegnerischen Hälfte. Wie die MZ im Vorbericht bereits geschrieben hat, kam Espanyol Barcelona mit einem B-Team auf den Platz, das sich sichtlich schwertat, Lücken im mallorquinischen Abwehrbollwerk zu finden.

Ein Schuss, ein Tor

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es, wie es kommen musste. ATB-Torjäger vom Dienst Jaume Tovar erhielt eine Torchance, die er direkt nutzte. Nach einer schlecht abgewehrten Flanke netzte er freistehend ein.

Der Sechste der ersten Liga wechselte nach und nach die Stammspieler ein. Doch die Messe war gelesen. Mehr als Verzweiflungsangriffe brachten die Katalanen nicht zustande.

Welche vier Gegner für Atlético Baleares in der dritten Runde infrage kommen

Atlético Baleares ist der einzige Viertligist, der es in die dritte Runde geschafft haben. Dort befinden sich aber auch fünf Drittligisten. Bei der Auslosung am Dienstag (9.12.) werden die vermeintlich schwächsten Teams den vermeintlich stärksten Teams zugelost. Da nun die Supercup-Teams in den Wettbewerb einsteigen, darf sich Atlético Baleares entweder auf Real Madrid, den FC Barcelona, Atlético Madrid oder Athletic Bilbao freuen.

Die Loskugel des Inselclubs wird an zweiter Stelle gezogen. Das erste Los geht an Ourense CF. Der Drittligist spielt zwar derzeit eine Liga höher, war aber in der vergangenen Saison Viertligist und qualifizierte sich nur über den regionalen Pokal für die Copa del Rey. Atlético Baleares war als Tabellenzweiter gesetzt. Wie die zweite Runde wird auch die dritte Runde unter der Woche ausgespielt. Auch Real Mallorca hat es in die dritte Runde geschafft.