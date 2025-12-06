Nullnummer im Abstiegskampf: Real Mallorca verpasst wichtige Punkte

Real Mallorca hat im Abstiegskampf erneut einen möglichen Befreiungsschlag verpasst. Die Mannschaft von Jagoba Arrasate kam am Freitagabend (5.12.) bei Real Oviedo nicht über ein torloses Unentschieden hinaus – ein Ergebnis, das den Inselklub angesichts des Spielverlaufs kaum zufriedenstellen kann.

Beide Teams machten von Beginn an deutlich, warum sie im Tabellenkeller stehen. Mallorca zeigte erneut eine blasse, von Unsicherheiten geprägte Leistung und tat sich schwer, Struktur und Tempo ins eigene Spiel zu bringen. Oviedo war über weite Strecken aktiver und suchte häufiger den Weg in die Offensive, ohne jedoch klare Chancen herauszuspielen.

Chancen von Virgili

Die beste Möglichkeit der ersten Hälfte hatte Mallorcas Virgili, der nach starkem Zuspiel von Darder zu zwei gefährlichen Abschlüssen kam, jedoch jeweils an Torhüter Escandell scheiterte. Kurz vor der Pause ließ er eine weitere gute Gelegenheit verstreichen. Auf der Gegenseite näherten sich Colombatto und Viñas dem Tor, letzterer per Kopfball.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Mallorca zunächst und setzte durch Raíllo einen ersten Akzent. Doch statt den Druck zu erhöhen, verlor das Team erneut die Kontrolle. Mit der Einwechslung von Hassan drehte Oviedo das Spiel wieder zu seinen Gunsten und drängte die Gäste zunehmend zurück.

Späte Wechsel

Arrasates spätes Reagieren auf müder wirkende Spieler sorgte für Verwunderung. Erst in der Schlussphase kamen die ersten Wechsel – ohne spürbaren Effekt. Die Partie wurde hektisch, als Oviedo-Legende Cazorla und wenig später Viñas nach harten Fouls an Muriqi und Asano die Rote Karte sahen. Trotz zweifacher Überzahl gelang Mallorca kein entscheidender Angriff mehr. Ex-Bochumer Takuma Asano vergab kurz vor dem Ende die beste Chance auf den Sieg.

Real Mallorca steht vor Abschluss des 15. Spieltags mit 14 Punkten auf dem 15.Tabellenplatz - und damit zwei Punkte vor den Abstiegsrängen. Oviedo konnte sich durch das Unentschieden zumindest vorläufig auf den vorletzten 19. Tabellenplatz verbessern.

