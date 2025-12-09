Auslosung der Copa del Rey: Hammerlos für Atlético Baleares, schwierige Aufgabe für Real Mallorca
Der spanische Pokal schreibt ein neues Kapitel: Atlético Baleares empfängt Atlético Madrid. Auch Real Mallorca hat in Runde drei ein schweres Los gezogen
Der spanische Fußballverband hat am Dienstagmittag (9.12.) die dritte Runde der Copa del Rey ausgelost. Atlético Baleares hat mit Atlético Madrid das erwartete Hammerlos gezogen. Der Viertligist darf sich auf ein attraktives Heimspiel freuen. Real Mallorca droht das Aus in der Fremde.
Als Losfee fungierte Bernd Schuster. Atlético Baleares war als einziger Viertligist gesetzt. Neben Atlético Madrid wären noch Real Madrid, Athletic Bilbao oder der FC Barcelona möglich gewesen. Es bleibt abzuwarten, ob die Colchoneros mit Bestbesetzung auflaufen.
Real Mallorca spielt auswärts
Real Mallorca muss auswärts beim Tabellenzweiten der zweiten Liga, RC Deportivo, ran. Sportlich ist der Gegner mit dem Kellerkind der ersten Liga fast auf Augenhöhe. In den ersten beiden Runde entgingen die Mallorquiner nur knapp einer Blamage. Die dritte Pokalrunde wird vom 16. bis 18. Dezember ausgespielt. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.
