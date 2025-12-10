Spektakuläre Aktion auf Mallorca: Red Bull-Radprofis ziehen Flugzeug in die Luft
Red Bull hat auf Mallorca gezeigt, wie weit Muskelkraft reicht: Neun Radprofis brachten am Flughafen Son Bonet ein Segelflugzeug zum Abheben – per Fahrrad
In diesem Fall verlieh Red Bull wirklich Flügel: Auf Mallorca hat das Radsportteam des österreichischen Getränkeherstellers den Piloten eines Flugzeugs wie im Firmen-Werbeslogan regelmäßig angepriesen tatsächlich abheben lassen. In einem am Mittwoch (10.12.) auf dem englischsprachigen YouTube-Kanal "Red Bull Bike" hochgeladenen Video ist zu sehen, wie neun Radprofis, die mit Gurten miteinander verbunden sind, durch gemeinsames Sprinten ein Segelflugzeug in die Luft befördern.
Professionell produziertes Youtubevideo
Der professionell produzierte achteinhalb Minuten lange Clip zeigt den Beginn der Challenge. Die Beteiligten äußern sich zu den erwarteten Schwierigkeiten, beschreiben die Planungen. Die ersten Versuche der Umsetzung in Österreich scheiterten. So flog die ursprüngliche Verbindungskonstruktion den Radprofis mehrfach um die Ohren, als der Pilot sich abkoppeln wollte. Aufgrund einer zu kurzen Startpiste gelang es letzten Endes nur, das Gefährt um wenige Meter vom Boden zu heben.
Jubelszenen am Flughafen Son Bonet
Nun gelang der erfolgreiche Abschluss der Mission am Flughafen Son Bonet auf Mallorca mit einer überarbeiteten Verbindungskonzentration auf einer längeren Startbahn. Dabei waren die Sportler mit einem 150 Meter langen Draht mit dem Leichtflugzeug verbunden. Als das Gefährt eine Geschwindigkeit von 54 km/h erreichte, begann es abzuheben. Angeführt wurde die neunköpfige Gruppe der Radprofis vom diesjährigen Drittplatzierten der Tour de France, dem Deutschen Florian Lipowitz. Mit ihm in die Pedale traten Callum Thornley, Davide Donati, Nico Denz, Jordi Meeus, Tim Van Diyke, Laurence Pithie, Gijs Schoonvelde und Adrien Boichis. Das Video endet mit der euphorischen Feier des Piloten mit den Radfahrern, die ihn auf ihre Schultern heben.
Wintertrainingslager auf Mallorca
Das deutsche Radsportteam befindet sich auf der auch bei Hobbyradsportlern beliebten Insel im Wintertrainingslager, um sich bereits auf die kommende Saison vorzubereiten. Mit dabei ist erstmals auch der belgische Starneuzugang Remco Evenepoel, Weltmeister und Olympiasieger auf der Straße und im Zeitfahren, der noch in der Teamkluft seines diesjährigen Arbeitgebers des Teams Soudal Quick Step mit seinen neuen Kollegen trainiert. Er gab bekannt, dass er im Januar bei der Mallorca Challenge mitfahren wird.
