Wichtiger Sieg im Abstiegskampf: Real Mallorca dominiert gegen Elche

Real Mallorca hat am Samstagabend (13.12.) mit einem 3:1-Heimsieg gegen den FC Elche wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt und die Abstiegsränge vorerst verlassen. Im Son-Moix-Stadion in Palma wurde Mascarell zum entscheidenden Akteur einer Partie, in der die Roten klar überlegen waren, ihre Chancen jedoch lange nicht konsequent nutzten.

Eigentor als Ausgleich

Mallorca bestimmte das Spielgeschehen nahezu vollständig. Elche kam zu keinem einzigen Torschuss auf das Tor von Leo Román. Dennoch fiel die Entscheidung erst spät – ausgelöst durch einen schweren Fehler von Elche-Torhüter Iñaki Peña. In der 83. Minute eroberte Mascarell nach einem misslungenen Querpass den Ball und lupfte ihn zur Führung ins Tor. Nur sechs Minuten später bereitete er auch den Treffer zum 3:1 vor, den Muriqi per Kopf erzielte.

Zuvor war Mallorca früh in Führung gegangen. Bereits in der fünften Minute traf Morlanes nach einer starken Einzelaktion von Virgili. In der Folge verpassten die Gastgeber mehrfach das 2:0, unter anderem durch einen Pfostenschuss von Mateo Joseph und eine vergebene Großchance von Muriqi. Stattdessen gelang Elche der Ausgleich durch ein Eigentor von Maffeo nach einer Hereingabe von Mir.

Nicht mehr auf dem Abstiegsplatz

Nach dem 1:1 verlor die Partie an Tempo. Elche kontrollierte den Ballbesitz, Mallorca fand lange keine Lösungen. Erst der individuelle Fehler von Iñaki Peña brachte die Wende. Mit dem späten Doppelschlag stellte Mallorca den verdienten Heimsieg sicher.

Durch den Erfolg klettert Mallorca auf Rang 14 und hat erstmals in dieser Saison mehr Punkte als absolvierte Spiele. Der Sieg verschafft Luft im Tabellenkeller, lässt jedoch weiterhin die bekannten Schwächen im Abschluss erkennen. /somo