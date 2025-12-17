Pokal-Drama: Später Gegentreffer besiegelt Mallorcas Aus in der Copa del Rey

Der Weg des RCD Mallorca in der Copa del Rey ist beendet. Bei Deportivo La Coruña unterlag das Team von Jagoba Arrasate am Dienstagabend (16.12.) mit 0:1 – obwohl Mallorca nicht schlechter war und über weite Strecken sogar überlegen wirkte. Entscheidend blieb jedoch die fehlende Durchschlagskraft im Angriff.

Arrasate setzte im Stadion Riazor auf die B-Mannschaft. Taktisch stellte Mallorca vom gewohnten 4-2-3-1 auf ein 4-4-2 um: Asano und Abdón bildeten das Sturmduo, Antonio und Llabrés spielten auf den Außenbahnen, Pablo Torre und Samu im Zentrum.

In der ersten Halbzeit überlegen

Im ersten Durchgang war Mallorca in nahezu allen Bereichen überlegen: konzentriert, stabil in der Defensive und effektiv im Pressing, mit vielen Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte. Dadurch kamen die Gäste häufig in den Strafraum – Asano hatte drei Möglichkeiten, ließ sie aber ungenutzt. Deportivo blieb offensiv lange harmlos; Mallorcas Torhüter Bergström erlebte eine ruhige erste Halbzeit.

Nach der Pause gab es zunächst zwei Warnsignale für Mallorca: Ein schlechter Ballkontakt von Samu hätte Villares beinahe genutzt, dessen Schuss am Pfosten landete. Zudem ging ein Kopfball von Quagliata vorbei. Anschließend übernahm Mallorca wieder die Kontrolle, musste aber eine Verletzung verkraften: David López zog sich eine Muskelverletzung zu, Valjent kam in die Partie.

Tor nach Fehler von Darder

Arrasate reagierte zudem mit weiteren Umstellungen und brachte Darder sowie Maffeo. Letzterer scheiterte mit einem Schuss an der Latte und verpasste knapp die Führung. In der Schlussphase wurde das Spiel offener. Das entscheidende Tor gelang La Coruña vier Minuten vor Schluss nach einem Fehler von Darder, der einen Ball nicht konsequent klärte. Luismi Cruz flankte, Nsongo köpfte an den Pfosten, und Noé Carrillo nutzte den Abpraller aus kurzer Distanz zum 1:0.

Abonnieren, um zu lesen