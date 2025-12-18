Atlético Baleares verliert Pokal-Krimi gegen Atlético Madrid

Fußball-Viertligist Atlético Baleares ist am Mittwochabend (17.12.) in der dritten Runde der Copa del Rey rausgeflogen. Im Estadi Balear auf Mallorca gab es eine 2:3-Niederlage gegen Atlético Madrid. Natürlich kann man gegen diesen Club von Weltklasse als krasser Außenseiter schon mal verlieren. Der Verein des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann dürfte sich aber trotzdem über zahlreiche ausgelassene Chancen ärgern.

Es ging schon zu Beginn der ersten Halbzeit los. Ein Spieler von Atlético Baleares lief alleine auf das Gästetor zu, Keeper Juan Musso verhinderte einen Rückstand für die Madrilenen, die trotz einer B-Elf viele bekannte Spieler wie Antoine Griezmann oder Conor Gallagher in der Startelf hatten.

Doppelschlag für den Favoriten

Deren Klasse zeigte sich bei einer Kombination nach einer Viertelstunde, die Griezmann zur Führung vollendete. Da konnten die Hausherren wenig verteidigen. Der Viertligist schwamm einen Augenblick und ließ einen Doppelschlag zu. Nach einer Flanke stand Raspadori mutterseelenallein da und traf.

Die Messe war gelesen - oder auch nicht. Nur acht Minuten später konnte Atlético Baleares durch Gerardo Bonet verkürzen, der den Ball nach einer Ecke reinstocherte.

Die Zusammenfassung im Video

Es folgte ein regelrechtes Chancenfestival. Immer und immer wieder tauchten die Inselkicker frei vorm Torhüter auf. Doch der Ball wollte nicht ins Netz. Selbst einen Elfmeter ließ der Viertligist ungenutzt.

In diese Drangphase hinein erhöhte Griezmann nach einer Flanke auf 3:1. Erneut gab sich die Heimelf nicht auf und holte in der Nachspielzeit einen zweiten Strafstoß heraus, den Mouhamadou Keita verwandelte. Der Anschluss kam diesmal aber zu spät.

In der Liga geht es um den Aufstieg

Da Real Mallorca bereits am Dienstag gegen Deportivo La Coruña rausgeflogen ist, sind keine weiteren mallorquinischen Vereine in der Copa del Rey vertreten.

Atlético Baleares muss sich nun auf die Liga konzentrieren. Dort ist das Team Zweiter hinter Poblense und will die Rückkehr in die dritte Spielklasse schaffen.