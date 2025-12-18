Wegen Instagram-Posts: Real Mallorca entlässt langjährigen Kapitän und Publikumsliebling

Trotz offensichtlicher Schwächen in der Offensive spielte Dani Rodríguez in dieser Saison bei Real Mallorca keine Rolle. Das lag aber weniger an der sportlichen Leistung des offensiven Mittelfeldspielers, sondern an einem Zerwürfnis mit Trainer Jagoba Arrasate. Wie verschiedene Medien berichten, soll der Club sich mit dem langjährigen Spieler und Publikumsliebling auf eine Vertragsauflösung geeinigt haben, die noch am Donnerstag (18.12.) verkündet wird.

Rodríguez kam 2018 von Albacete zu Real Mallorca, das in diesem Sommer gerade von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen war. Er wurde schnell Stammspieler und debütierte im zarten Alter von 31 Jahren in der Primera División. Zu dem Zeitpunkt hatte niemand geahnt, dass aus ihm mal einer der Rekordspieler des Clubs wird.

Dani Rodríguez spielte immer

Die Jahre vergingen, Real Mallorca stieg auf und ab, Dani Rodríguez stand immer auf dem Platz. Mittlerweile ist er der Spieler mit den siebtmeisten Einsätzen für den Inselclub. Im Ranking wird er nicht weiter nach oben klettern. Das liegt an Posts in den sozialen Netzwerken.

Seinen Ursprung hat der Streit zwischen Rodríguez, Trainer Arrasate und den Clubverantwortlichen in einem eigentlich sehr guten Auswärtsauftritt der Mallorquiner bei Real Madrid im August. Der Inselclub unterlag knapp mit 1:2 – was auch an drei korrekterweise aberkannten Toren der Madrilenen lag – und bot den Königlichen lange Zeit Paroli.

Alle waren glücklich – außer Dani Rodríguez, der 90 Minuten auf der Bank schmorte. Er habe extra seine Frau und den Nachwuchs mit ins Bernabéu-Stadion gebracht. „Meine Kinder haben heute eine gute Lektion gelernt. Erwarte nie etwas von anderen. Der Respekt für die geleistete Arbeit glänzte durch seine Abwesenheit“, postete der Vizekapitän wütend in den sozialen Netzwerken.

Die Clubführung war mit der Kritik am Trainer naturgemäß nicht sonderlich glücklich. Zumal der 37-Jährige nachlegte. „Ich weiß, dass ich das nicht hätte posten sollen“, so Dani Rodríguez. Allerdings sei es eine verheerende Botschaft an die Mannschaft, wenn ein Neuling statt eines langjährigen Veterans eingewechselt wird. Damit bezog er sich auf den Jungspund Jan Virgili, der in der 87. Minute für Mateo Joseph auf den Platz kam.

Kapitänsbinde entzogen und suspendiert

Real Mallorcas CEO Alfonso Díaz bezog bei einer Pressekonferenz danach Stellung. „Das kann nicht als Anekdote in die Geschichte eingehen. Wir besprechen nun intern, wie wir damit umgehen. Ich schließe nichts aus.“ Wenige Tage später ließ die Clubführung dann Taten folgen und entzog Dani Rodríguez die Kapitänsbinde. Zudem wurde der Spieler vom Team suspendiert. Später durfte er zwar ins Training zurückkehren, in den Kader schaffte er es aber nicht mehr.

Im Alter von 37 Jahren wird Rodríguez nicht allzu viele Möglichkeiten mehr haben. Wobei er sein Tempo, das ihn immer auszeichnete, nie verloren hat. Die Fans von Real Mallorca hatten schon beim vergangenen Ligaspiel gegen Elche eine Rückkehr von Rodríguez ins Team gefordert. Der Abgang wird dem Anhang nicht gefallen.