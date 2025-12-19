Ex-Schalker glänzt vor Afrika-Cup – Real Mallorca bangt um Leistungsträger

Der Abstiegskampf in der Primera División ist derzeit noch sehr umkämpft. Nur fünf Punkte trennen den Abstiegsplatz 18, den derzeit Girona belegt, und den neunten Platz, auf dem Sevilla steht. Real Mallorca steckt mittendrin. Vor dem 3:1-Heimsieg am Samstag (13.12.) gegen Elche rutschten die Mallorquiner sogar kurz in die rote Zone. „Die drei Punkte waren überlebenswichtig“, sagte Trainer Jagoba Arrasate nach dem erstmals überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft in dieser Saison. Der Erfolg hielt nicht lange an. Im Pokal gab es nach dürftiger Leistung am Dienstag das Aus.

Der Reihe nach: Im Heimspiel gegen Elche spielten die üblichen Verdächtigen, die eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Wochen zeigten. In der Abwehr ließ Real Mallorca beim 3:1-Sieg – der Gegentreffer war ein Eigentor durch Pablo Maffeo – praktisch keinen Torschuss zu. Im Mittelfeld und Angriff kombinierten sich die Mallorquiner sehenswert nach vorne.

Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass die Gäste aus der Region Valencia besonders in der ersten Halbzeit so nah an ihren Gegenspielern waren wie ein Virenphobiker an einer niesenden Person. Real Mallorca ging lange Zeit schludrig mit den Torchancen um.

Lichtblick im Kellerkampf

Der Verein ist derzeit von zwei Spielern abhängig: Ohne Flügelspieler Jan Virgili kommt der Ball praktisch nicht in die gefährliche Zone. Der 19-Jährige hat inzwischen fünf Torvorlagen aufgelegt. Erst im Sommer kam er vom FC Barcelona. Die Katalanen sollen Medienberichten zufolge schon über eine Rückholaktion nachdenken.

Dazu kommt, dass Stürmer Vedat Muriqi seinen Torriecher nach zwei durchwachsenen Spielzeiten wiedergefunden hat. Mit neun Treffern steht der Kosovare hinter Kylian Mbappé und Ferran Torres auf dem dritten Platz der ligaweiten Torschützenliste. Sehenswert war sein Treffer gegen Elche per Kopf aus größerer Distanz.

Ein Ex-Schalker spielte sich zudem in den Vordergrund, der nun erst mal fehlen wird. Omar Mascarell war einst Kapitän bei den Königsblauen. Im Sommer 2023 kam er von Elche auf die Insel, wo er es nie zum gesetzten Stammspieler schaffte. Gegen seinen Ex-Club traf der 32-Jährige selbst und bereitete Muriqis Tor mit einem tollen Solo vor. Nun spielt er mit der Nationalmannschaft von Äquatorialguinea beim Africa Cup.

Leistungsträger fehlen

Ersatz für die drei zu finden, ist dieser Tage kein einfaches Unterfangen bei Real Mallorca. Die B-Elf stand in der dritten Pokalrunde mal wieder neben sich. Gegen den Zweitligisten Deportivo La Coruña, der ebenfalls die Stars schonte, gab es eine 0:1-Niederlage. „Ich bin stinksauer“, sagte Trainer Arrasate im Anschluss. „Ich hatte Bock auf das Spiel und dann gibt es so eine Enttäuschung.“

Und weil auch Viertligist Atlético Baleares am Mittwochabend (17.12.) beim allerdings hart umkämpften 2:3 nicht die Überraschung gegen Atlético Madrid gelingen wollte, sind alle mallorquinischen Clubs aus der Copa del Rey geflogen.

Pokalaus und Frust

Zum letzten Spiel des Jahres reist Real Mallorca am Freitag (19.12.) zum Kellerduell nach Valencia. Kapitän Antonio Raíllo dürfte zum 309. Mal für den Inselclub auflaufen, womit er in der Vereinsgeschichte mit Bernat Sans auf dem vierten Platz gleichzieht. Vor ihm liegen dann noch Javier Olaizola (333), Miquel Ángel Nadal (348) und Paco Soler (419). Durch seinen 259. Einsatz gegen Elche ist Raíllos langjähriger Innenverteidigerkollege Martin Valjent nun der Ausländer mit den meisten Spielen für die Mallorquiner.

Anders als die Bundesliga kennt die Primera División keine lange Winterpause. Schon am 4. Januar steht gegen Girona das nächste Heimspiel an. Da das Stadion von Son Moix bei den vergangenen Partien nur zur Hälfte gefüllt war, versucht es der Verein mal wieder mit einer Rabattaktion. Tickets gibt es im Internet unter rcdmallorca.es.

