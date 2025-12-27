Fußballprofi Thomas Müller golft im Regen auf Mallorca

Der deutsche Fußballprofi Thomas Müller ist derzeit im Urlaub auf Mallorca. Trotz des durchwachsenen Wetters zu Weihnachten auf der Insel wollte der Ex-Bayern-Star auf eine seine Lieblingsbeschäftigungen nicht verzichten: Golf.

"18 Löcher im Regen. Respekt, Thomas Müller", schrieb der Golflehrer Olaf Möhle in den sozialen Netzwerken. Er lief dem Fußballer zufällig auf dem Golfplatz Son Gual über den Weg und brach nach eigener Aussage nach sieben Löchern das Spiel ab.

Der 36-jährige Angreifer spielt seit dieser Saison für Vancouver in der MLS, wo er das Finale gegen Lionel Messis Inter Miami unterlag.