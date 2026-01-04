Sport auf Mallorca 2026: Termine, Highlights & ausverkaufte Events

Selbst der frühe Vogel kommt bei manchen Sportevents zu spät. Die beliebten Volksrennen Mallorca 312 und Ironman 70.3 sind bereits ausverkauft. Das Long Course Weekend und das Radrennen Kill the Hill finden dieses Jahr nicht auf der Insel statt.

Mallorca Challenge, 24.1.–1.2.

Ein Archivfoto der Mallorca Challenge. / EFE/Atienza

Auch 2026 gibt es neben dem traditionellen Saisonstart der Radsportwelt der Männer eine Frauen-Challenge auf Mallorca. Die Damen fahren vom 24. bis 26. Januar drei unabhängige Trophäen aus. Die Männer starten mit einem Tag Pause am 28. Januar. Superstar Remco Evenepoel hat seine Teilnahme angekündigt. Die Strecken sind unter vueltamallorca.com einsehbar.

Rally Clásico, 5.–7.3.

Schicke Flitzer mit hübschem Bergmotiv: Autofans kommen bei der Rally Clásico auf ihre Kosten. | FOTOS: VERANSTALTER / Ralf Petzold

Wer beim Oldtimerrennen mitfahren möchte, kann sich unter rallyislamallorca.com einschreiben. Zuschauer können sich entlang der Strecke postieren oder die historischen Rennwagen in der Basis in Puerto Portals sehen.

Trofeo Princesa Sofía, 27.3.–5.4.

Martine Grael (li.) und Kahena Kunze gehören zu den besten Seglerinnen in der 49er-Jolle. Hier segeln sie durch die Bucht von Palma. | FOTO: PRIVAT / Ralf Petzold

Die Segler der olympischen Klassen starten in die Saison und schlagen ihre Zelte im Yachthafen in Arenal auf. Austragungsort der Regatten ist die Bucht von Palma.

Triathlon Portocolom, 12.4.

Die Laufstrecke führt direkt am Leuchtturm von Portocolom entlang. / Veranstalter

Noch gibt es Plätze für einen der beliebtesten Triathlons der Insel. Der Wettkampf erlaubt es den Sportlern, direkt am Leuchtturm von Portocolom entlangzulaufen. Die Zone ist sonst militärisches Sperrgebiet. Anmeldung unter: triathlonportocolom.net

Mallorca 312, 25.4.

Das Radrennen "Mallorca 312" ist extrem beliebt. / Mallorca 312

Deutlich schwieriger als die 312 Kilometer auf dem Rad zurückzulegen, ist, eine Startnummer zu ergattern. Wie in den Vorjahren waren 8.000 Tickets binnen Sekunden verkauft. Über den Radreiseanbieter Huerzeler sind jetzt zwar noch Plätze verfügbar, aber nur bei Buchung im Komplettpaket. Unter mallorca 312.com gibt es eine Warteliste, die Chancen auf einen Startplatz dürften aber gen null tendieren.

Ironman 70.3, 9.5.

Beim Schwimmwettbewerb eines Ironman in Port d'Alcúdia. / Getty Images / Ironman

Die Strecke ab Port d’Alcúdia führt 1,9 Kilometer durch das Meer, 90 Kilometer auf dem Rad und einen Halbmarathon die Promenade entlang. Den „großen“ Ironman gibt es auf Mallorca nicht mehr.

Best Fest, 23.–29.5.

Beim Best Fest wird im Meer geschwommen. / Foto: John

Laut dem Veranstalter ist das Best Fest Europas bestes Freiwasser-Schwimmevent. Für die Organisation ist Matthew O’Connor vom Best Centre in Colònia de Sant Jordi zuständig. Es stehen verschiedene Schwimmstrecken zur Auswahl. bestopenwater.com

Fußball, 24.5.

Real Mallorca bangt um den Klassenerhalt. / DM

Real Mallorca bestreitet das letzte Saisonspiel im Stadion von Son Moix gegen Oviedo. Mitunter geht es dann noch um den Klassenerhalt. Mallorcas Viertligisten spielen am 3. Mai das letzte Spiel der regulären Saison. Unter Umständen stehen danach die Play-offs an.

Fußball-WM, 11.6.–19.7.

Am 11. Juni beginnt die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA. Auch auf Mallorca dürfte wieder Stimmung aufkommen. | FOTO: TERRASSA / Terrrassa

Endlich wieder Sommer-WM. Tausende deutsche Fans dürften die Spiele am Ballermann schauen und hoffentlich für Stadionatmosphäre sorgen.

Mallorca Championships, 20.–27.6.

Mallorcas derzeit bester Tennisspieler Jaume Munar. | FOTO: BORRÁS/EFE / EFE

Mit Frances Tiafoe und Yannick Hanfmann sind bislang zwei Spieler für das Tennisturnier in Santa Ponça angemeldet. Weitere namhafte Profis werden sicher folgen. Karten unter: mallorcachampionships.com

Lluc a Peu, 1.8.

So sah der Pilgermarsch "Lluc a Peu" 2023 aus / Manu Mielniezuk

Mallorcas härtester Volksmarsch: Von Palma geht es die ganze Nacht durch 48 Kilometer bis zum Kloster. Infos: grupguell.es

Challenge Paguera, 17.10.

Der Triathlon führt durch den Südwesten. / Foto: Veranstalter

Die Challenge geht über die gleiche Distanz wie der „kleine“ – und ausverkaufte – Ironman: 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, Halbmarathon. Anmeldung unter: challenge-mallorca.com

Palma Tui Marathon, 18.10.

Haben Sie sich schon das Marathon-Ticket geholt? / Babot

Anders als in den Vorjahren richtet sich der Teilnahmepreis diesmal nicht nach dem Datum, sondern nach der Anzahl an bereits verkauften Startnummern. Wie üblich gibt es neben dem Marathon auch die halbe Distanz oder die zehn Kilometer. Der Ticketverkauf erfolgt unter palmademallorcamarathon.com.

Kanurennen, Oktober

Viel Platz haben die Kanuten in dem Becken im Parc de la Mar nicht. Da ist es klar, dass es auf der Strecke zu Gerangel kommt. / Laura Guerra

Noch nicht offiziell bestätigt, aber wahrscheinlich wieder im Oktober gibt es im Teich vor der Kathedrale in Palma erneut ein Kanurennen mit Olympia-Athleten.

Road to Mallorca, 29.10 – 1.11.

Nathan Kimsey gewann die "Road to Mallorca" 2022. / FBG

Das Finale der Challenge Tour ist auch 2026 wieder im Golfclub Alcanada. Das Zuschauen ist kostenlos. Die 15 besten Golfer qualifizieren sich für die DP World Tour.

