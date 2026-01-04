Sport auf Mallorca 2026: Termine, Highlights & ausverkaufte Events
Zum Zugucken oder selbst aktiv werden: Diese Termine kann man sich schon mal im Kalender anstreichen. Eine Auswahl der Highlights auf Mallorca
Selbst der frühe Vogel kommt bei manchen Sportevents zu spät. Die beliebten Volksrennen Mallorca 312 und Ironman 70.3 sind bereits ausverkauft. Das Long Course Weekend und das Radrennen Kill the Hill finden dieses Jahr nicht auf der Insel statt.
Mallorca Challenge, 24.1.–1.2.
Auch 2026 gibt es neben dem traditionellen Saisonstart der Radsportwelt der Männer eine Frauen-Challenge auf Mallorca. Die Damen fahren vom 24. bis 26. Januar drei unabhängige Trophäen aus. Die Männer starten mit einem Tag Pause am 28. Januar. Superstar Remco Evenepoel hat seine Teilnahme angekündigt. Die Strecken sind unter vueltamallorca.com einsehbar.
Rally Clásico, 5.–7.3.
Wer beim Oldtimerrennen mitfahren möchte, kann sich unter rallyislamallorca.com einschreiben. Zuschauer können sich entlang der Strecke postieren oder die historischen Rennwagen in der Basis in Puerto Portals sehen.
Trofeo Princesa Sofía, 27.3.–5.4.
Die Segler der olympischen Klassen starten in die Saison und schlagen ihre Zelte im Yachthafen in Arenal auf. Austragungsort der Regatten ist die Bucht von Palma.
Triathlon Portocolom, 12.4.
Noch gibt es Plätze für einen der beliebtesten Triathlons der Insel. Der Wettkampf erlaubt es den Sportlern, direkt am Leuchtturm von Portocolom entlangzulaufen. Die Zone ist sonst militärisches Sperrgebiet. Anmeldung unter: triathlonportocolom.net
Mallorca 312, 25.4.
Deutlich schwieriger als die 312 Kilometer auf dem Rad zurückzulegen, ist, eine Startnummer zu ergattern. Wie in den Vorjahren waren 8.000 Tickets binnen Sekunden verkauft. Über den Radreiseanbieter Huerzeler sind jetzt zwar noch Plätze verfügbar, aber nur bei Buchung im Komplettpaket. Unter mallorca 312.com gibt es eine Warteliste, die Chancen auf einen Startplatz dürften aber gen null tendieren.
Ironman 70.3, 9.5.
Die Strecke ab Port d’Alcúdia führt 1,9 Kilometer durch das Meer, 90 Kilometer auf dem Rad und einen Halbmarathon die Promenade entlang. Den „großen“ Ironman gibt es auf Mallorca nicht mehr.
Best Fest, 23.–29.5.
Laut dem Veranstalter ist das Best Fest Europas bestes Freiwasser-Schwimmevent. Für die Organisation ist Matthew O’Connor vom Best Centre in Colònia de Sant Jordi zuständig. Es stehen verschiedene Schwimmstrecken zur Auswahl. bestopenwater.com
Fußball, 24.5.
Real Mallorca bestreitet das letzte Saisonspiel im Stadion von Son Moix gegen Oviedo. Mitunter geht es dann noch um den Klassenerhalt. Mallorcas Viertligisten spielen am 3. Mai das letzte Spiel der regulären Saison. Unter Umständen stehen danach die Play-offs an.
Fußball-WM, 11.6.–19.7.
Endlich wieder Sommer-WM. Tausende deutsche Fans dürften die Spiele am Ballermann schauen und hoffentlich für Stadionatmosphäre sorgen.
Mallorca Championships, 20.–27.6.
Mit Frances Tiafoe und Yannick Hanfmann sind bislang zwei Spieler für das Tennisturnier in Santa Ponça angemeldet. Weitere namhafte Profis werden sicher folgen. Karten unter: mallorcachampionships.com
Lluc a Peu, 1.8.
Mallorcas härtester Volksmarsch: Von Palma geht es die ganze Nacht durch 48 Kilometer bis zum Kloster. Infos: grupguell.es
Challenge Paguera, 17.10.
Die Challenge geht über die gleiche Distanz wie der „kleine“ – und ausverkaufte – Ironman: 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, Halbmarathon. Anmeldung unter: challenge-mallorca.com
Palma Tui Marathon, 18.10.
Anders als in den Vorjahren richtet sich der Teilnahmepreis diesmal nicht nach dem Datum, sondern nach der Anzahl an bereits verkauften Startnummern. Wie üblich gibt es neben dem Marathon auch die halbe Distanz oder die zehn Kilometer. Der Ticketverkauf erfolgt unter palmademallorcamarathon.com.
Kanurennen, Oktober
Noch nicht offiziell bestätigt, aber wahrscheinlich wieder im Oktober gibt es im Teich vor der Kathedrale in Palma erneut ein Kanurennen mit Olympia-Athleten.
Road to Mallorca, 29.10 – 1.11.
Das Finale der Challenge Tour ist auch 2026 wieder im Golfclub Alcanada. Das Zuschauen ist kostenlos. Die 15 besten Golfer qualifizieren sich für die DP World Tour.
Abonnieren, um zu lesen
- Trauer auf Mallorca: Deutscher Auswanderer Ronald B. stirbt über ein Jahr nach Prügelattacke
- Wintereinbruch auf Mallorca: Schnee, Minusgrade und Sturmböen erwartet
- Zum ersten Mal bei 'Goodbye Deutschland': Diese Mallorca-Auswanderer wollen ein Pilates-Café eröffnen
- Direkt am Meer: Abriss eines Schandflecks im Urlaubsort Bendinat beschlossen
- Heilige Drei Könige in Palma: Der Umzug nimmt in der Motorworld Gestalt an
- Koffer abgestellt und weggerannt: Passagier löst Bombenalarm am Flughafen Mallorca aus
- Promi-Magnet und Kultküche: Betreiberwechsel im Celler Son Toreó in Sineu nach 93 Jahren
- Anwohner entnervt: Alarmanlage eines Hotels an der Playa schrillt seit Wochen ohne Pause