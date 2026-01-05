Mallorcas Fußballer erwischen einen Horrorstart ins neue Jahr

Gemessen an der Punkteausbeute war Real Mallorca das zweitschlechteste Team der ersten Fußballliga 2025. Und das neue Jahr ist wenig besser gestartet. Die Mallorquiner verloren am Sonntagabend (4.1.) gegen die einzige Mannschaft, die im Vorjahr noch weniger Punkte sammelte: Girona.

Die Gäste gaben praktisch im ganzen Spiel im Stadion Son Moix den Ton an, wenngleich das Chancenverhältnis eher ausgeglichen war. Real Mallorcas Mittelfeldspieler Samu Costa hätte sein Team in Führung bringen können, scheiterte aber an einer grandiosen Parade des Keepers. Der Portugiese hätte sich in der Situation vielleicht auch fallen lassen können und einen Elfmeter herausholen.

Real Mallorcas Torwart Leo Román, der angeblich im Blickfeld der Nationalmannschaft ist, erwischte keinen guten Tag. Ein haltbarer Fernschuss rutschte ihm durch die Finger - 0:1 Girona.

Zum Beginn der zweiten Hälfte glich der Ex-Bochumer Takuma Asano aus, stand allerdings mit einem Zehennagel im Abseits. Der Treffer wurde einkassiert.

Girona traf erst aus kurzer Distanz die Latte und holte wenig später einen Elfmeter heraus. Leo Román brachte den Angreifer zu Fall und war beim Strafstoß chancenlos.

Real Mallorcas Anschlusstreffer in der letzten Minute kam zu spät. Vedat Muriqi ließ sich recht theatralisch im Strafraum fallen und verwandelte den Elfmeter.

Viele Zuschauer waren zu dem Zeitpunkt bereits gegangen. Real Mallorcas Trainer Jagoba Arrasate bangt nun mehr denn je um seinen Job. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze noch. Auswärts geht es nächsten Sonntag gegen Rayo Vallecano.

Auch die Futsaler verlieren

Wenige Meter vom Stadion entfernt gab es den nächsten Rückschlag. Palmas Futsaler verloren das Supercup-Finale in der Halle von Son Moix gegen Cartagena. Der Inselclub konnte sich zwar wenige Sekunden vor dem Schluss in die Verlängerung retten, dort ging dem amtierenden Champions League-Sieger aber die Luft aus. 2:5 lautete der Endstand. Für Palma platzt der Traum vom ersten Titel in Spanien.

Auch Viertligist Atlético Baleares konnte beim 1:1 gegen Olot nicht gewinnen. Der Punkt ist wegen langer Unterzahl aber ein gefühlter Erfolg. Drei Punkte fehlen zum Tabellenführer Poblense. Das Team aus Sa Pobla hat noch ein Spiel weniger absolviert. Nur der Meister steigt in der vierten Liga direkt auf.