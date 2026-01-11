Real Mallorca beendet Hinrunde mit nur 18 Punkten: Abstiegsgefahr wächst

Fußball-Erstligist Real Mallorca steckt tiefer denn je in der Krise. Das Team von Jagoba Arrasate verlor am Sonntag (11.1.) bei Rayo Vallecano in Madrid mit 1:2 – und beendet die Hinrunde mit nur 18 Punkten, einen Zähler vor den Abstiegsrängen. Ein erneuter Fehler von Pablo Maffeo und ein zweifelhafter Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Martínez Munuera kosteten die Mallorquiner wertvolle Punkte.

Arrasate überraschte mit einer defensiven Taktik: Doppelte Außenverteidigung mit Lato und Mojica sowie Virgili als Sturmpartner von Muriqi. Doch der Plan scheiterte früh. Nach nur vier Minuten nutzte Rayo einen langen Ball über Maffeo aus – De Frutos traf zur Führung. Mallorcas Defensive, vor allem über die Flügel, präsentierte sich erneut anfällig.

Der Ausgleich zum 1:1 gelang noch

Nach einer schwachen ersten halben Stunde gelang den Gästen immerhin der Ausgleich: Mojica leitete den Angriff ein, Lato flankte, und Muriqi köpfte wuchtig zum 1:1 ein (30.). Doch kurz vor der Pause brachte ein umstrittener Strafstoß – Valjent soll De Frutos gefoult haben – die erneute Führung für die Hausherren. Isi Palazón verwandelte sicher zum 2:1. Der Videoschiedsrichter griff nicht ein, die Proteste der Mallorquiner blieben folgenlos.

In der zweiten Halbzeit blieb Mallorca ideenlos. Erst nach einer Roten Karte gegen Valentín (79.) wagte Arrasate den vollen Angriff, brachte Darder, Torre, Llabrés und Abdón Prats. Doch selbst in Überzahl schaffte es der Tabellen-17. nicht, eine gefährliche Torchance zu kreieren.

Besorgniserregende Symptome

Mallorca beendet die erste Saisonhälfte mit alarmierenden Symptomen: schwache Defensive, fehlende Kreativität und ein Trainer unter Druck. Der Kredit von Arrasate ist nahezu aufgebraucht – und ohne Verstärkungen droht ein schwieriger Abstiegskampf in der Rückrunde. Die nächste Partie steht am Samstag (17.1.) um 16.15 Uhr gegen Athletic Bilbao zu Hause im Stadion von Son Moix an.

