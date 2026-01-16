Mallorcas erfolgreichster Basketball-Club holt sich jetzt auch noch einen Superstar

Alles auf Aufstieg. Azulmarino macht Ernst. Damit Mallorca in der kommenden Saison eine Mannschaft in der höchsten Basketball-Frauenliga bekommt, hat sich das Team aus Palma nun noch prominent verstärkt. Mit der Mallorquinerin Alba Torrens kehrt die Kapitänin der Nationalmannschaft und erfolgreichste Spielerin der spanischen Basketballgeschichte nach zwei Jahrzehnten auf die Insel zurück. Dabei lief es beim Inselclub zuvor schon fast perfekt.

In all den Jahren sammelte Torrens sechs Euroliga-Titel mit drei verschiedenen Vereinen. Die Spielerin aus Binissalem gewann die EM (2013 und 2017) sowie Silber bei der WM 2014 und den Olympischen Spielen in Rio 2016. In der vergangenen Saison holte die heute 36-Jährige mit Valencia noch den spanischen Ligatitel, ehe ihr Vertrag auslief. Seitdem war die Mallorquinerin vereinslos. Azulmarino baggerte bereits im Sommer an ihr, jetzt fanden beide Seiten zueinander. Der Club gab am Montag (12.1.) die Verpflichtung bekannt.

„Im Sommer spielte ich mit der Nationalmannschaft noch bei der EM und wollte mich nicht mit Vertragsverhandlungen beschäftigen“, sagte Torrens bei ihrer Vorstellung am Dienstag. „Mir war klar, dass ich meine Karriere nicht beenden wollte. Es musste aber ein Team sein, dessen Projekt mich überzeugt.“ Andere Angebote habe sie daher abgelehnt.

Azulmarino gab sie wohl nur die Zusage, da der Aufstieg in die erste Liga abzusehen ist. Das Team steht mit 15 Siegen aus 15 Spielen an der Tabellenspitze. Eine solche Serie gab es im spanischen Frauenbasketball zuvor noch nie. Torrens könnte bereits beim nächsten Heimspiel am Samstag (17.1., 19 Uhr) in der Halle von Son Moix zum Einsatz kommen. Dann geht es gegen Navarra. „Ich habe mich individuell fit gehalten und muss mich nur an das Mannschaftsgefüge anpassen. Ich bin für die Partie bereit“, sagte die Spielerin.

Die Karten kosten für Erwachsene 10 Euro, Kinder unter zwölf Jahren dürfen kostenlos in die Halle.

