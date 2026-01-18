Historischer Hattrick gegen Bilbao: Vedat Muriqi lässt Son Moix beben

Vedat Muriqi hat am Samstag (17.1.) im Heimspiel gegen Athletic Bilbao einen Hattrick erzielt und damit einen historischen Meilenstein für den RCD Mallorca erreicht. Mit nun 48 Toren in der Primera División überholte der Kosovare den bisherigen zweitbesten Torschützen Juan Arango (45). Nur Samuel Eto’o liegt mit 54 Treffern noch vor ihm.

18 Jahre lang – exakt 6.481 Tage – hatte kein Spieler der Mallorquiner in der höchsten spanischen Liga drei Tore in einem Spiel erzielt. Der letzte war Dani Güiza am 20. April 2008 beim 4:1-Auswärtssieg gegen Real Murcia in La Condomina gewesen. In jener Saison wurde der Andalusier mit 27 Toren sogar Torschützenkönig („pichichi“) der Liga.

Zweiter Platz in der Torschützenliste

Muriqi steht nach 20 Spieltagen bereits bei 14 Treffern und belegt damit den zweiten Platz in der Torschützenliste – nur übertroffen von Kylian Mbappé mit 19. Noch nie in seiner Karriere hatte der 29-Jährige eine Torquote von über 0,5 pro Spiel, derzeit liegt er bei 0,74.

Die Saison des Stürmers wird im Stadion von Son Moix unvergessen bleiben. Trotz seiner Tore kämpft das Team von Trainer Jagoba Arrasate nicht um die europäischen Plätze – zu oft konnte es Muriqis Treffer nicht in Punkte ummünzen. Gegen Bilbao jedoch reichten seine drei Tore zum Sieg.

58 Prozent aller Tore seiner Mannschaft erzielt

Beim ersten Tor traf Muriqi nach einer Kombination über Mateo Joseph und Sergi Darder mit einem flachen Schuss. Das zweite erzielte er im Nachsetzen nach einem verschossenen Elfmeter. Den dritten verwandelte er sicher vom Punkt mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte.

Doch nicht nur seine Tore machen ihn unverzichtbar: Muriqi überzeugte auch im Spiel mit dem Rücken zum Tor, trotz starker Gegenspieler wie Dani Vivian und Aitor Paredes. Die Unterstützung von Mateo Joseph im Angriff entlastete ihn und erlaubte es ihm, Bälle zu behaupten und Lücken zu reißen.

Muriqi hat in dieser Saison 58 Prozent aller Tore seiner Mannschaft erzielt – ein außergewöhnlicher Wert. Inzwischen ist er nicht nur der wichtigste Offensivspieler, sondern eine Identifikationsfigur für den Club. Die Insel gehört dem "Piraten", wie er genannt wird – und sein Name wird auf ewig mit der jüngeren Geschichte des Vereins verbunden bleiben. /bro

